Concordia Hildesheim startet in die Wintervorbereitung

– Foto: Concordia Hildesheim

Seit Montag befindet sich die erste Herrenmannschaft des Concordia Hildesheim nach einer erfolgreichen Hallensaison in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga Hildesheim. Der Auftakt erfolgte mit zwei intensiven Trainingseinheiten auf dem Sportplatz. Neben dem Kader aus der Hinrunde nahmen auch vier Neuzugänge am Trainingsstart teil.

In der kommenden Woche setzt das Team die Vorbereitung am Dienstag mit einer weiteren Einheit auf dem Platz fort. Am Donnerstag steht ein Zirkeltraining in der Halle auf dem Plan. Am Samstag, 07.02.2026, folgt der erste von zwei Mannschaftstagen während der Wintervorbereitung. Nach einer zweistündigen Trainingseinheit am Vormittag ist ein gemeinsames Mittagessen im Clubhaus vorgesehen, bevor am Abend das erste Testspiel des Jahres ansteht. Den Abschluss der Woche bildet am Sonntag ein Athletiktraining bei Eintracht Hildesheim.

Übersicht der Testspiele