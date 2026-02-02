Concordia Hildesheim startet in die Wintervorbereitung

Seit Montag befindet sich die erste Herrenmannschaft des Concordia Hildesheim nach einer erfolgreichen Hallensaison in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Kreisliga Hildesheim. Der Auftakt erfolgte mit zwei intensiven Trainingseinheiten auf dem Sportplatz. Neben dem Kader aus der Hinrunde nahmen auch vier Neuzugänge am Trainingsstart teil.
In der kommenden Woche setzt das Team die Vorbereitung am Dienstag mit einer weiteren Einheit auf dem Platz fort. Am Donnerstag steht ein Zirkeltraining in der Halle auf dem Plan. Am Samstag, 07.02.2026, folgt der erste von zwei Mannschaftstagen während der Wintervorbereitung. Nach einer zweistündigen Trainingseinheit am Vormittag ist ein gemeinsames Mittagessen im Clubhaus vorgesehen, bevor am Abend das erste Testspiel des Jahres ansteht. Den Abschluss der Woche bildet am Sonntag ein Athletiktraining bei Eintracht Hildesheim.
Übersicht der Testspiele
Samstag, 07.02.2026
17:30 Uhr
Kunstrasen Kleefeld, Kleestraße 50, 30625 Hannover
Testspiel gegen OSV Hannover II
Freitag, 13.02.2026
19:00 Uhr
Rasenplatz Heesseler SV, Dorfstraße 44, 31303 Burgdorf
Testspiel gegen Heesseler SV
Samstag, 14.02.2026
14:00 Uhr
Kunstrasen Kirchdorf, Max Planck Straße 4, 30890 Barsinghausen
Testspiel gegen TSV Pattensen II
Sonntag, 22.02.2026
17:00 Uhr
Kunstrasen Lehrte, Am Pfingstanger, 31275 Lehrte
Testspiel gegen TSV Eintracht Essinghausen