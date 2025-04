Concordia hat Platz eins im Visier, Kellerduell in Templin steht bevor

In der Landesliga Nord stehen zwei Partien an. Am morgigen Mittwoch will der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 mit einem Sieg beim FC Schwedt 02 die Tabellenführung zurück erobern. Einen Tag später treffen im Nachholspiel der SC Victoria 1914 Templin und der VfB Trebbin im Kellerduell aufeinander.