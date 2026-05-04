Concordia Hamburg stürmt zurück an die Spitze - und hofft auf Vorstand

Der Concordia Hamburg hat im Aufstiegsrennen der Landesliga Hansa eine deutliche Antwort gegeben. Nach einer kleinen Negativserie meldete sich die Mannschaft von Trainer Bariş Sağlam mit einem 10:1-Auswärtssieg beim Sport-Club Eilbek zurück und übernahm wieder die Tabellenführung. Weil der Bramfelder SV am Freitag im Derby bei HSV Barmbek-Uhlenhorst vorgelegt hatte, stand Concordia unter Zugzwang - und lieferte eindrucksvoll.
Mit nun 59 Punkten liegt Cordi wieder einen Zähler vor Bramfeld. Der SV Altengamme bleibt mit 55 Punkten ebenfalls in Reichweite, während der SC Condor Hamburg mit 53 Zählern auf Rang vier lauert. Die Spitze der Landesliga Hansa bleibt damit eng, doch Concordia hat mit diesem Kantersieg gezeigt, dass die Mannschaft sportlich weiterhin klar auf Aufstiegskurs liegt. Zudem hat Cordi einmal weniger als die Konkurrenz gespielt.
Dabei dauerte es knapp eine halbe Stunde, bis Concordia den ersten Treffer setzte. Athanasios Alexandros Tatsis brachte die Gäste in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Danach nahm das Spiel aus Sicht des Tabellenführers deutlich Fahrt auf. Modou Lamin Jammeh erhöhte in der 40. Minute auf 2:0, ehe Steven Kröner in der 44. Minute und Farukhan Bulut unmittelbar vor der Pause auf 4:0 stellten.
Damit war das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden. Für Eilbek, das im Tabellenkeller steht und dringend Punkte benötigt, wurde die Aufgabe nach diesem ersten Durchgang nahezu unmöglich. Concordia nutzte die klare Führung anschließend, um das Ergebnis weiter auszubauen.
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