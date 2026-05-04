Concordia Hamburg stürmt zurück an die Spitze - und hofft auf Vorstand

Mata Seta trifft dreifach

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt weiter. Jeremy Cristovao Mata Seta erzielte in der 48. Minute das 5:0, Eren Eröksüz legte nur drei Minuten später das 6:0 nach. Danach wurde Mata Seta endgültig zum auffälligsten Spieler des zweiten Durchgangs: Mit Treffern in der 54. und 58. Minute schnürte er einen Dreierpack und stellte auf 8:0.

Der eingewechselte Tugay Durgut erzielte in der 69. Minute den Eilbeker Ehrentreffer zum 1:8. In der Schlussphase machten Luca Goncalves Aparicio und Ali Malekzadah den zweistelligen Auswärtssieg perfekt. Für Concordia war es ein offensives Ausrufezeichen zur richtigen Zeit.

Aufstieg sportlich greifbar - Fragen im Hintergrund

Sportlich ist Concordia damit wieder in der besten Position. Der Absteiger aus der Oberliga Hamburg hat die Tabellenführung zurückerobert und kann den direkten Wiederaufstieg weiter aus eigener Kraft ansteuern. Gleichzeitig gibt es im Umfeld Gerüchte, dass dem Verein die finanziellen Mittel für die Oberliga fehlen könnten. Offiziell entschieden ist damit aus den vorliegenden Informationen nichts - sportlich aber erhöht die Mannschaft den Druck auf die Verantwortlichen.

Trainer Sağlam äußerte sich bei Transfermarkt zu dieser Gemengelage und sagte: „Man wird sehen, wie sich der Verein letztendlich positioniert. Aber ich denke schon: Wenn wir weiter Gas geben und am Ende des Tages belohnt werden sollten mit dem Aufstieg, dann werden die Verantwortlichen auch das Richtige tun und uns unterstützen."

Genau dieses „weiter Gas geben“ hat Concordia in Eilbek eindrucksvoll umgesetzt. Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen war der Auftritt ein klares Signal an die Konkurrenz. Bramfeld hatte die Spitze nur über Nacht übernommen - Cordi ist wieder vorne.