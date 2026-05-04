 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Concordia Hamburg stürmt zurück an die Spitze - und hofft auf Vorstand

Concordia Hamburg übernimmt nach einem 10:1 beim Sport-Club Eilbek wieder die Spitze der Landesliga Hansa. Trainer Bariş Sağlam spricht über den möglichen Aufstieg.

von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser
Cordi-Trainer Baris Saglam.
Cordi-Trainer Baris Saglam. – Foto: IMAGO IMAGES

Verlinkte Inhalte

Landesliga Hansa
Concordia
SC Eilbek
Bariş Sağlam
Bariş Sağlam

Der Concordia Hamburg hat im Aufstiegsrennen der Landesliga Hansa eine deutliche Antwort gegeben. Nach einer kleinen Negativserie meldete sich die Mannschaft von Trainer Bariş Sağlam mit einem 10:1-Auswärtssieg beim Sport-Club Eilbek zurück und übernahm wieder die Tabellenführung. Weil der Bramfelder SV am Freitag im Derby bei HSV Barmbek-Uhlenhorst vorgelegt hatte, stand Concordia unter Zugzwang - und lieferte eindrucksvoll.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Gestern, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
1
10
Abpfiff

Mit nun 59 Punkten liegt Cordi wieder einen Zähler vor Bramfeld. Der SV Altengamme bleibt mit 55 Punkten ebenfalls in Reichweite, während der SC Condor Hamburg mit 53 Zählern auf Rang vier lauert. Die Spitze der Landesliga Hansa bleibt damit eng, doch Concordia hat mit diesem Kantersieg gezeigt, dass die Mannschaft sportlich weiterhin klar auf Aufstiegskurs liegt. Zudem hat Cordi einmal weniger als die Konkurrenz gespielt.

Vier Tore vor der Pause - Cordi stellt früh die Weichen

Dabei dauerte es knapp eine halbe Stunde, bis Concordia den ersten Treffer setzte. Athanasios Alexandros Tatsis brachte die Gäste in der 29. Minute mit 1:0 in Führung. Danach nahm das Spiel aus Sicht des Tabellenführers deutlich Fahrt auf. Modou Lamin Jammeh erhöhte in der 40. Minute auf 2:0, ehe Steven Kröner in der 44. Minute und Farukhan Bulut unmittelbar vor der Pause auf 4:0 stellten.

Damit war das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden. Für Eilbek, das im Tabellenkeller steht und dringend Punkte benötigt, wurde die Aufgabe nach diesem ersten Durchgang nahezu unmöglich. Concordia nutzte die klare Führung anschließend, um das Ergebnis weiter auszubauen.

Mata Seta trifft dreifach

Nach dem Seitenwechsel ging es direkt weiter. Jeremy Cristovao Mata Seta erzielte in der 48. Minute das 5:0, Eren Eröksüz legte nur drei Minuten später das 6:0 nach. Danach wurde Mata Seta endgültig zum auffälligsten Spieler des zweiten Durchgangs: Mit Treffern in der 54. und 58. Minute schnürte er einen Dreierpack und stellte auf 8:0.

Der eingewechselte Tugay Durgut erzielte in der 69. Minute den Eilbeker Ehrentreffer zum 1:8. In der Schlussphase machten Luca Goncalves Aparicio und Ali Malekzadah den zweistelligen Auswärtssieg perfekt. Für Concordia war es ein offensives Ausrufezeichen zur richtigen Zeit.

Aufstieg sportlich greifbar - Fragen im Hintergrund

Sportlich ist Concordia damit wieder in der besten Position. Der Absteiger aus der Oberliga Hamburg hat die Tabellenführung zurückerobert und kann den direkten Wiederaufstieg weiter aus eigener Kraft ansteuern. Gleichzeitig gibt es im Umfeld Gerüchte, dass dem Verein die finanziellen Mittel für die Oberliga fehlen könnten. Offiziell entschieden ist damit aus den vorliegenden Informationen nichts - sportlich aber erhöht die Mannschaft den Druck auf die Verantwortlichen.

Trainer Sağlam äußerte sich bei Transfermarkt zu dieser Gemengelage und sagte: „Man wird sehen, wie sich der Verein letztendlich positioniert. Aber ich denke schon: Wenn wir weiter Gas geben und am Ende des Tages belohnt werden sollten mit dem Aufstieg, dann werden die Verantwortlichen auch das Richtige tun und uns unterstützen."

Genau dieses „weiter Gas geben“ hat Concordia in Eilbek eindrucksvoll umgesetzt. Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen war der Auftritt ein klares Signal an die Konkurrenz. Bramfeld hatte die Spitze nur über Nacht übernommen - Cordi ist wieder vorne.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: