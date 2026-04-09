Concordia Hamburg muss Rahlstedt schlagen, Bramfeld gegen Condor

Concordia Hamburg braucht wieder einen Sieg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Nach der zweiten Saisonniederlage steht Tabellenführer Concordia Hamburg in der Landesliga Hansa am 25. Spieltag unter Zugzwang - und trifft ausgerechnet auf einen der formstärksten Gegner der Liga. Der Rahlstedter SC ist laut Formtabelle aktuell eines der besten Teams und reist mit viel Selbstvertrauen an. Zwar führt Concordia mit 54 Punkten weiterhin die Tabelle an, doch der Vorsprung auf den Bramfelder SV (48 Punkte) ist geschmolzen - ein weiterer Ausrutscher könnte das Titelrennen endgültig wieder öffnen.

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Brisant wird es auch im direkten Verfolgerduell: Der Bramfelder SV empfängt den formstarken SC Condor Hamburg, der laut Formkurve sogar das aktuell beste Team der Liga stellt. Beide Teams trennen nur fünf Punkte, mit einem Auswärtssieg könnte Condor weiter Druck auf die Top zwei ausüben. Parallel bleibt auch der SV Altengamme (43 Punkte) in Lauerstellung, steht jedoch beim VfL Lohbrügge vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen ein Team, das sich im oberen Mittelfeld stabilisiert hat.

Auch dahinter ist die Tabelle eng: Der HSV Barmbek-Uhlenhorst reist als klarer Favorit zum Sport-Club Eilbek, während der FC Voran Ohe beim abgeschlagenen Schlusslicht Ahrensburger TSV keine Punkte liegen lassen darf. Im Mittelfeldduell zwischen dem Barsbütteler SV und USC Paloma II geht es um wichtige Zähler im Kampf um die obere Tabellenhälfte.