 2026-04-09T03:39:01.720Z

Allgemeines

Concordia Hamburg muss Rahlstedt schlagen, Bramfeld gegen Condor

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg gegen Rahlstedter SC, Bramfelder SV trifft auf SC Condor Hamburg, VfL Lohbrügge empfängt SV Altengamme - die Verfolger wittern Chance.

von red · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
Concordia Hamburg braucht wieder einen Sieg.
Concordia Hamburg braucht wieder einen Sieg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Nach der zweiten Saisonniederlage steht Tabellenführer Concordia Hamburg in der Landesliga Hansa am 25. Spieltag unter Zugzwang - und trifft ausgerechnet auf einen der formstärksten Gegner der Liga. Der Rahlstedter SC ist laut Formtabelle aktuell eines der besten Teams und reist mit viel Selbstvertrauen an. Zwar führt Concordia mit 54 Punkten weiterhin die Tabelle an, doch der Vorsprung auf den Bramfelder SV (48 Punkte) ist geschmolzen - ein weiterer Ausrutscher könnte das Titelrennen endgültig wieder öffnen.

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Brisant wird es auch im direkten Verfolgerduell: Der Bramfelder SV empfängt den formstarken SC Condor Hamburg, der laut Formkurve sogar das aktuell beste Team der Liga stellt. Beide Teams trennen nur fünf Punkte, mit einem Auswärtssieg könnte Condor weiter Druck auf die Top zwei ausüben. Parallel bleibt auch der SV Altengamme (43 Punkte) in Lauerstellung, steht jedoch beim VfL Lohbrügge vor einer anspruchsvollen Aufgabe gegen ein Team, das sich im oberen Mittelfeld stabilisiert hat.

Auch dahinter ist die Tabelle eng: Der HSV Barmbek-Uhlenhorst reist als klarer Favorit zum Sport-Club Eilbek, während der FC Voran Ohe beim abgeschlagenen Schlusslicht Ahrensburger TSV keine Punkte liegen lassen darf. Im Mittelfeldduell zwischen dem Barsbütteler SV und USC Paloma II geht es um wichtige Zähler im Kampf um die obere Tabellenhälfte.

Im Tabellenkeller richtet sich der Fokus auf das direkte Duell zwischen dem Hamm United FC und dem Oststeinbeker SV, in dem beide Teams dringend punkten müssen. Zudem steht der ASV Hamburg gegen den SC Vier- und Marschlande unter Druck, um den Abstand nach unten zu vergrößern.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
19:00
Spieltext Concordia - Rahlstedt

Morgen, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:00
Spieltext Bramfeld - SC Condor

Morgen, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
19:30
Spieltext Hamm United - Oststeinbek

Morgen, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
20:00
Spieltext Barsbüttel - USC Paloma II

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Sa., 11.04.2026, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
13:00
Spieltext ASV Hamburg - SCVM

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
15:00
Spieltext Lohbrügge - Altengamme

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 12.04.2026, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
10:45
Spieltext SC Eilbek - HSV BU

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
15:00
Spieltext TSV Ahrensb. - Voran Ohe

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - ASV Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - VfL Lohbrügge
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Ahrensburger TSV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Barsbütteler SV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Concordia Hamburg
So., 19.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Oststeinbeker SV
So., 19.04.26 12:45 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
So., 19.04.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Hamm United FC

28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC

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