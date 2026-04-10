Concordia hält sein Rückgrat zusammen von P. M. · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Vier Zusagen, vier Geschichten und ein bisschen Torwart-Glück gleich doppelt. Concordia bastelt weiter am Kader für 2026/2027 und setzt dabei auf Verlässlichkeit, Entwicklung und ein paar bekannte Gesichter. Der vierte Streich sitzt, der fünfte kündigt sich schon an.

Sicherheit aus dem Kasten - doppelt hält besser Marco Freund und Paul Zwartjes sorgen dafür, dass es im Concordia-Tor auch künftig nicht langweilig wird, zumindest für die Gegner. Freund, echtes Vereinsurgestein mit rund 160 Spielen, steht aktuell verletzt außen vor, bleibt aber als Stammtorhüter und lautstarker Rückhalt eine feste Größe. Seine Präsenz ist weniger leise Hintergrundmusik, mehr Stadiondurchsage.

Neben ihm etabliert sich Paul Zwartjes immer mehr als verlässliche Alternative auf hohem Niveau. In vier Spielen im Jahr 2026 kassierte er lediglich zwei Gegentore, eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Ruhe, Paraden, Ausstrahlung: Das Gesamtpaket stimmt. Bei Concordia setzt man also auf Konkurrenz, die eher antreibt als knirscht. Defensive Stabilität und der Weg zurück

Auch vor den Torhütern bleibt alles beim Bewährten. Hinnerk Albers geht in sein viertes Seniorenjahr und ist aus der Innenverteidigung nicht mehr wegzudenken. Führungsstärke, ruhiger Spielaufbau und Zweikampfhärte, die Mischung passt, die Leistungen ohnehin. Simon Platt dagegen arbeitet sich aktuell zurück. Nach Auslandssemester und Verletzung kämpft sich der Offensivmann Schritt für Schritt wieder heran. Seine Entwicklung aus der Zweiten ins Bezirksligateam zeigt: Geduld zahlt sich manchmal doch aus, auch wenn sie im Fußball selten gern gesehen ist. Vier Zusagen, viel Kontinuität und noch ein Kapitel offen. Der fünfte Streich kommt bald. Oder anders gesagt: Concordia ist noch nicht fertig mit dem Pinsel.