Concordia Goch trotzt dem Gegenwind – mit Herz und Haudegen-Hilfe

Die Bilanz von Concordia Goch ist nach zehn Spieltagen in der Kreisliga B (Gruppe 1) nicht berauschend. Lediglich elf Punkte stehen nach drei Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen auf dem Konto, was in der Tabelle aktuell den elften Rang bedeutet. Auch das Torverhältnis von 17:28 klingt nicht verheißungsvoll. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich das Team in den vergangenen Jahren stets im oberen Tabellendrittel aufgehalten hat. Irgendetwas ist anders. Aber es gibt auch Hoffnung.
Danach ging es mit einem Sieg und zwei Niederlagen weiter, ehe die Gocher wieder in die Spur fanden. Aber der Coach hat eine plausible Erklärung für die Achterbahnfahrt seiner Truppe, was stets eine zusätzliche Hürde war. „Bei uns hat ein enormes Verletzungspech zugeschlagen. Bis zu zehn Verletzte hatte ich teilweise zu beklagen. Einige fallen noch länger aus. Dadurch konnten wir keine Konstanz reinbringen. An beinahe jedem Spieltag musste ich bei der Aufstellung improvisieren“, sagt André Küppers, der auf Akteure der zweiten Mannschaft genauso zurückgreifen konnte und auch die Hilfe der Alten Herren in Anspruch nahm.
Insbesondere Dirk van de Mötter, 45 Jahre alt, und der 40-jährige ehemalige Concordia-Torjäger René Schneider halfen sofort aus und erzielten jeweils einen Treffer. „Bei uns im Verein wird die Kameradschaft groß geschrieben, und das Verhältnis zur zweiten Mannschaft ist hervorragend“, sagt Küppers, der im bisherigen Saisonverlauf 31 Akteure eingesetzt hat.
Bester Torschütze ist momentan Sebastian Kemper mit vier Toren. Unterstützung erhält Küppers bei der Trainingsarbeit von seinem spielenden Co-Trainer David van Rennings und Rainer Wallrafen. Im Schnitt sind zehn bis 12 Spieler beim Training anwesend. Bereits jetzt freut sich Küppers auf die Winterpause und hofft, dass danach viele verletzte Spieler wieder einsatzfähig sind.
André Küppers, der seit 25 Jahren im Verein ist, engagiert sich auch im Vorstand. Dort ist er als Kassierer tätig und kennt den Klub wie kaum ein anderer. „Wir haben jetzt 400 Mitglieder, und durch Werbung in den sozialen Medien haben sich viele Kinder und Jugendliche neu angemeldet. Außerdem haben wir eine Football-Abteilung ins Leben gerufen, die großen Zuspruch erfährt. Eine 60-köpfige Boule-Abteilung ist auch sehr aktiv“, sagt der 33-Jährige.
Und im nächsten Sommer soll Concordia Goch endlich einen Kunstrasenplatz anstelle des Ascheplatzes erhalten. „Er wurde uns zugesagt, und die Planungen laufen schon“, so Küppers, der am kommenden Sonntag ab 15 Uhr im Spiel bei der DJK Appeldorn wieder auf ein Erfolgserlebnis hofft.