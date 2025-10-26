Concordia Goch trotzt dem Gegenwind – mit Herz und Haudegen-Hilfe

André Küppers, der seit 25 Jahren im Verein ist, engagiert sich auch im Vorstand. Dort ist er als Kassierer tätig und kennt den Klub wie kaum ein anderer. „Wir haben jetzt 400 Mitglieder, und durch Werbung in den sozialen Medien haben sich viele Kinder und Jugendliche neu angemeldet. Außerdem haben wir eine Football-Abteilung ins Leben gerufen, die großen Zuspruch erfährt. Eine 60-köpfige Boule-Abteilung ist auch sehr aktiv“, sagt der 33-Jährige.

Und im nächsten Sommer soll Concordia Goch endlich einen Kunstrasenplatz anstelle des Ascheplatzes erhalten. „Er wurde uns zugesagt, und die Planungen laufen schon“, so Küppers, der am kommenden Sonntag ab 15 Uhr im Spiel bei der DJK Appeldorn wieder auf ein Erfolgserlebnis hofft.