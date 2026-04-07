Concordia-Frauen ziehen ins Bezirkspokal-Halbfinale ein

– Foto: Drees

Vor rund 180 Zuschauern im Concordia-Park setzen sich die Frauen des SV Concordia Emsbüren am Ostermontag deutlich mit 4:0 gegen Olympia Uelsen durch und revanchieren sich für die Finalniederlage vor knapp zwei Jahren.

Bei bestem Frühlingswetter tat sich Concordia zunächst schwer ins Spiel zu finden. Ein verschossener Handelfmeter in der Anfangsphase sowie zahlreiche Fehlpässe verhinderten zunächst einen frühen Führungstreffer. Dennoch präsentierte sich die Defensive stabil, während offensiv die besseren Chancen verbucht wurden.

In der 35. Minute brachte Ida Jansen ihr Team nach Vorarbeit von Sina Brockhaus in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Alia Tiebel mit einem Abschluss aus 14 Metern ins rechte Eck auf 2:0 (42.).

Mit dem klaren Erfolg zieht das Team von Trainer Marcel Gebhardt in das Bezirkspokal-Halbfinale ein. Dort trifft Concordia am Himmelfahrtswochenende im Concordia-Park auf den Sieger der Partie Krusenbuscher SV gegen SC Spelle-Venhaus.

In der 68. Minute sorgte Alia Tiebel nach einem Angriff über die linke Seite und Vorlage von Joelma da Silva Korthaneberg mit ihrem zweiten Treffer für den 4:0-Endstand. Die Defensive von Olympia Uelsen um Torhüterin Maike Klever verhinderte eine noch höhere Niederlage.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Emsbüren zunehmend die Kontrolle. Den sehenswertesten Treffer des Tages erzielte Lina Haking per Kopf nach einem Eckball von Lotta Spies (59.).

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden _oder möchtest uns Feedback geben? chreibe uns gerne direkt hier!

___________________

⚽ FuPa-Elf-der-Woche ⚽

Ihr könnt viel tun, um den Spielerinnen und Spielern eures Vereins zu helfen in der FuPa Elf der Woche zu erscheinen. Zuallererst muss die Aufstellung eingetragen sein. Meldet euch dafür, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, als FuPa-Vereinsverwalter an und pflegt die Aufstellungen eurer Mannschaften. Dann könnt ihr nach den Spielen bis spätestens dienstagfrüh für eure Favoriten stimmen und die Chancen erhöhen einen eurer Kicker in die FuPa Elf der Woche zu wählen. Was auch immer hilft: Macht Werbung in eurem Verein dafür und weist eure Mitspieler, Fans und Vereinsverantwortlichen darauf hin, ihre Stimmen abzugeben. Denn eines ist klar - jede Stimme hilft.

Aber nicht nur die reine Stimmenanzahl ist entscheiden, die FuPa-Programmierer haben sich große Mühe gegeben, damit weitere Parameter über die Ernennung zur Elf der Woche entscheiden. Ein ausgeklügelter Algorithmus bewertet bei Torhütern und Abwehrspielern die Anzahl der Gegentore, ebenso helfen einem Spieler selbstverständlich geschossene Tore dabei die Chancen auf die Elf der Woche zu erhöhen. Darüber hinaus kann man davon profitieren, wenn man beispielsweise eine in der Tabelle besser platzierte Mannschaft schlägt.

Wir wünschen allen Spielerinnen und Spielern viel Glück und wenn es diese Woche nicht geklappt hat, dann kann es schon am kommende Wochenende soweit sein!