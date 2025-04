Concordia-Frauen unterliegen im Derby – 0:2 in Spelle

Im Landesliga-Topspiel zwischen der SG Spelle/Varenrode und Concordia Emsbüren mussten sich die Concordia-Frauen am Sonntagmittag vor rund 100 Zuschauern mit 0:2 geschlagen geben.

So., 06.04.2025, 12:00 Uhr

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und gingen nach 26 Minuten durch Nina Wilmes in Führung. Emsbüren kam anschließend besser ins Spiel, verpasste aber den Ausgleich vor der Pause knapp.

In Hälfte zwei dominierte Concordia das Geschehen, spielte druckvoll nach vorne und zeigte eine starke Leistung. Spelle blieb defensiv jedoch stabil und setzte in der 73. Minute per Konter den entscheidenden Treffer: Luisa Pelle bereitete mustergültig vor, Sarah Wilke traf zum 2:0-Endstand.