Concordia-Frauen setzen weiter auf Kontinuität im Trainerteam

Die erste Frauenmannschaft von Concordia setzt ihren erfolgreichen Weg sowohl sportlich als auch strukturell fort. Der Verein hat das komplette Trainerteam für die kommende Saison 2026/27 verlängert und unterstreicht damit den eingeschlagenen Kurs der Kontinuität.

Auch abseits des Platzes stimmt die Entwicklung. Die im Sommer aus dem eigenen Nachwuchs - insbesondere aus den B-Juniorinnen - nachgerückten Spielerinnen haben sich schnell integriert und tragen zur stabilen Teamstruktur bei.

Sportlich präsentieren sich die Concordia-Frauen weiterhin in starker Verfassung. Nach drei aufeinanderfolgenden Aufstiegen mischt das Team auch im zweiten Jahr in der Landesliga Weser-Ems ganz vorne mit und überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz. Zudem steht die Mannschaft im Viertelfinale des Bezirkspokals.

Vor diesem Hintergrund bleibt das Trainerteam unverändert. Neben Cheftrainer Marcel Gebhardt gehören Torwarttrainer Mike Sandmann, die Co-Trainer Mario Tiebel und Heiner Feldmann sowie Betreuerin Möppi Lammers weiterhin zum Verantwortlichenstab. Gebhardt geht damit in seine dritte Saison als Trainer der ersten Frauenmannschaft. Zuvor hatte er bereits drei Jahre die B-Juniorinnen des Vereins in der Bezirks- und Niedersachsenliga betreut.

Die Mannschaft befindet sich derzeit in der Winterpause. Der Start in die Vorbereitung auf die Rückrunde ist für den 13. Januar 2026 angesetzt.

