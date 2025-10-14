Concordia entscheidet Topspiel für sich – Top 5 weiterhin Kopf an Kopf

Der 10. Spieltag der Kreisliga Hildesheim brachte einige klare Ergebnisse und einen Wechsel an der Spitze des Verfolgerfelds. RW Ahrbergen verteidigte mit einem souveränen 3:1-Erfolg die Tabellenführung, während der SC Drispenstedt nach neun Spielen ohne Niederlage in Hildesheim erstmals strauchelte. Der 1. FC Sarstedt feierte ein Schützenfest in Föhrste, Alfeld II setzte seinen Aufwärtstrend fort, und Borussia Hildesheim II überraschte mit einem Auswärtssieg beim PSV.

TSV Föhrste – 1. FC Sarstedt 1:6 (1:0) Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Jan Zirckenbach den Tabellenletzten überraschend in Führung brachte (32.), drehte Sarstedt nach der Pause auf und überrannte den Gegner förmlich. Adris Jankir erzielte innerhalb von 26 Minuten einen lupenreinen Hattrick (46., 71., 72.) und untermauerte damit seine Ausnahmestellung in der Liga. Zaifeddin Myri (52.), Tom Waselowsky (75.) und Yousef Emghames (87.) erhöhten zum 6:1-Endstand. Mit nun 40 Treffern in zehn Spielen stellt Sarstedt die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga. Jankir führt die Torjägerliste mit 15 Saisontoren deutlich an. Föhrste hingegen bleibt Tabellenletzter und hat bereits 35 Gegentore hinnehmen müssen.

___ FC Concordia Hildesheim – SC Drispenstedt 4:1 (1:0) Der FC Concordia Hildesheim feierte im Spitzenspiel einen eindrucksvollen Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen SC Drispenstedt. Roberto Cid-Valdes brachte die Hausherren mit einem präzisen Abschluss in Führung (30.). Nach der Pause bauten Danino Laubinger (63.) und Janik Nowak per Strafstoß (83.) den Vorsprung aus, ehe Marlon Laubinger in der Nachspielzeit zum 4:1 traf (90.+2). Für Drispenstedt erzielte Spielertrainer Mahmud Siala in der 73. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Durch diesen Erfolg festigt Concordia seine Position im oberen Tabellendrittel und liegt nun mit 19 Punkten knapp hinter dem Spitzentrio. Drispenstedt bleibt bei ebenfalls 19 Zählern, verliert aber erstmals in dieser Saison.

___ SV RW Ahrbergen – SpVgg Hüdd.-Machtsum 3:1 (1:1) Tabellenführer RW Ahrbergen zeigte erneut eine konzentrierte Leistung. Nils Krüger traf früh zur Führung (11.), ehe Noah Uchenna Owo (43.) für Machtsum den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel stellte Ahrbergen seine Überlegenheit unter Beweis: Aaron Ludewig (70.) und Tilmann Suda per Elfmeter (75.) sorgten für den 3:1-Endstand. Mit 22 Punkten und einem starken Torverhältnis von 18:6 bleibt RW Ahrbergen Spitzenreiter. Die Gäste aus Machtsum stehen mit 14 Zählern im soliden Mittelfeld.

___ SV Alfeld II – SSV Elze 3:1 (1:0) Der SV Alfeld II bleibt auf heimischem Rasen eine feste Größe. Alessandro Schaper brachte die Gastgeber nach 31 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein munteres Spiel mit schnellen Treffern auf beiden Seiten: Mensur Berisha (48.) glich für Elze aus, doch Lukas Henkel (52.) und Robert Bathel (54.) trafen postwendend zur Entscheidung. Alfeld II ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen und steht mit 20 Punkten punktgleich mit Sarstedt auf Rang drei. Elze bleibt mit 5 Zählern im Tabellenkeller.

___ PSV GW Hildesheim – VfV Borussia 06 Hildesheim II 0:1 (0:0) Das Stadtduell entschied Borussia II knapp für sich. Mahmoud Ahmad erzielte in der 49. Minute das Tor des Tages und sicherte seinem Team den zweiten Saisonsieg. Die Gastgeber verpassten es, ihre Chancen zu nutzen, und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen. Borussia II springt mit nun 10 Punkten auf Rang 13, während der PSV mit derselben Punktzahl, aber schlechterer Tordifferenz, einen Platz dahinter bleibt.