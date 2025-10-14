 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
Concordia entscheidet Topspiel für sich – Top 5 weiterhin Kopf an Kopf

oncordia siegt im Spitzenspiel, Sarstedt schießt Föhrste ab, Alfeld II bleibt makellos zu Hause

Der 10. Spieltag der Kreisliga Hildesheim brachte einige klare Ergebnisse und einen Wechsel an der Spitze des Verfolgerfelds. RW Ahrbergen verteidigte mit einem souveränen 3:1-Erfolg die Tabellenführung, während der SC Drispenstedt nach neun Spielen ohne Niederlage in Hildesheim erstmals strauchelte. Der 1. FC Sarstedt feierte ein Schützenfest in Föhrste, Alfeld II setzte seinen Aufwärtstrend fort, und Borussia Hildesheim II überraschte mit einem Auswärtssieg beim PSV.

TSV Föhrste – 1. FC Sarstedt 1:6 (1:0)

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der Jan Zirckenbach den Tabellenletzten überraschend in Führung brachte (32.), drehte Sarstedt nach der Pause auf und überrannte den Gegner förmlich. Adris Jankir erzielte innerhalb von 26 Minuten einen lupenreinen Hattrick (46., 71., 72.) und untermauerte damit seine Ausnahmestellung in der Liga. Zaifeddin Myri (52.), Tom Waselowsky (75.) und Yousef Emghames (87.) erhöhten zum 6:1-Endstand.

Mit nun 40 Treffern in zehn Spielen stellt Sarstedt die mit Abstand treffsicherste Offensive der Liga. Jankir führt die Torjägerliste mit 15 Saisontoren deutlich an. Föhrste hingegen bleibt Tabellenletzter und hat bereits 35 Gegentore hinnehmen müssen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Föhrste
TSV FöhrsteTSV Föhrste
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
1
6
Abpfiff

___

FC Concordia Hildesheim – SC Drispenstedt 4:1 (1:0)

Der FC Concordia Hildesheim feierte im Spitzenspiel einen eindrucksvollen Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen SC Drispenstedt. Roberto Cid-Valdes brachte die Hausherren mit einem präzisen Abschluss in Führung (30.). Nach der Pause bauten Danino Laubinger (63.) und Janik Nowak per Strafstoß (83.) den Vorsprung aus, ehe Marlon Laubinger in der Nachspielzeit zum 4:1 traf (90.+2). Für Drispenstedt erzielte Spielertrainer Mahmud Siala in der 73. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Durch diesen Erfolg festigt Concordia seine Position im oberen Tabellendrittel und liegt nun mit 19 Punkten knapp hinter dem Spitzentrio. Drispenstedt bleibt bei ebenfalls 19 Zählern, verliert aber erstmals in dieser Saison.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Concordia Hildesheim 1910
FC Concordia Hildesheim 1910FC Conc. Hil
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
4
1
Abpfiff

___

SV RW Ahrbergen – SpVgg Hüdd.-Machtsum 3:1 (1:1)

Tabellenführer RW Ahrbergen zeigte erneut eine konzentrierte Leistung. Nils Krüger traf früh zur Führung (11.), ehe Noah Uchenna Owo (43.) für Machtsum den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel stellte Ahrbergen seine Überlegenheit unter Beweis: Aaron Ludewig (70.) und Tilmann Suda per Elfmeter (75.) sorgten für den 3:1-Endstand.

Mit 22 Punkten und einem starken Torverhältnis von 18:6 bleibt RW Ahrbergen Spitzenreiter. Die Gäste aus Machtsum stehen mit 14 Zählern im soliden Mittelfeld.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911Ahrbergen
Spvgg Hüddessum-Machtsum
Spvgg Hüddessum-MachtsumHüdd.-Machts
3
1
Abpfiff

___

SV Alfeld II – SSV Elze 3:1 (1:0)

Der SV Alfeld II bleibt auf heimischem Rasen eine feste Größe. Alessandro Schaper brachte die Gastgeber nach 31 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein munteres Spiel mit schnellen Treffern auf beiden Seiten: Mensur Berisha (48.) glich für Elze aus, doch Lukas Henkel (52.) und Robert Bathel (54.) trafen postwendend zur Entscheidung.

Alfeld II ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen und steht mit 20 Punkten punktgleich mit Sarstedt auf Rang drei. Elze bleibt mit 5 Zählern im Tabellenkeller.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld II
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
3
1
Abpfiff

___

PSV GW Hildesheim – VfV Borussia 06 Hildesheim II 0:1 (0:0)

Das Stadtduell entschied Borussia II knapp für sich. Mahmoud Ahmad erzielte in der 49. Minute das Tor des Tages und sicherte seinem Team den zweiten Saisonsieg. Die Gastgeber verpassten es, ihre Chancen zu nutzen, und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen.

Borussia II springt mit nun 10 Punkten auf Rang 13, während der PSV mit derselben Punktzahl, aber schlechterer Tordifferenz, einen Platz dahinter bleibt.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
PSV GW Hildesheim
PSV GW HildesheimPSV Hildesh.
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh. II
0
1
Abpfiff

___

TSV Deinsen – RSV Achtum 2:4 (1:1)

In einer temporeichen Partie setzten sich die Gäste aus Achtum verdient durch. Milan Ander brachte Deinsen in Führung (20.), David Hauschild glich kurz darauf aus (23.). Nach der Pause entschied Achtum das Spiel durch eine starke Schlussphase: Hajrush Halimi (70., 88.) traf doppelt, Ben Werchan (80.) markierte den vierten Treffer. Agron Luma (49.) konnte nur kurzzeitig verkürzen.

Achtum baut mit 15 Punkten seine Position im Mittelfeld aus. Deinsen bleibt mit 11 Zählern im unteren Tabellendrittel.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Deinsen
TSV Deinsen TSV Deinsen
RSV Achtum
RSV AchtumRSV Achtum
2
4
Abpfiff

___

FSV Algermissen – SV Teutonia Sorsum 2:1 (1:1)

Der FSV Algermissen erwischte einen Traumstart: Patrick Pries traf bereits in der ersten Spielminute zum 1:0. Joshua Salland (17.) glich für Sorsum aus, doch Gentrit Hakiqi (71.) sorgte nach einer Stunde für den entscheidenden Treffer.

Mit 18 Punkten bleibt Algermissen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Sorsum (10 Punkte) muss sich vorerst mit einem Platz im Tabellenmittelfeld zufriedengeben.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Algermissen
FSV AlgermissenFSV Algermissen
SV Teutonia Sorsum
SV Teutonia SorsumSV Sorsum
2
1
Abpfiff

___

VfL Nordstemmen – TuS Lühnde 1:1 (0:0)

Ein spätes Tor rettete dem VfL Nordstemmen einen Punkt. Cedrik Gartz brachte die Gäste aus Lühnde in der 70. Minute in Führung. Erst in der Schlussminute glich Nadim Manasra (90.) zum 1:1 aus.

Nordstemmen bleibt damit bei 10 Punkten und hält den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Lühnde steht bei 8 Zählern knapp über der Abstiegszone.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Nordstemmen
VfL NordstemmenNordstemmen
TuS Lühnde
TuS LühndeTuS Lühnde
1
1
Abpfiff

