Concordia entscheidet Topspiel für sich – Top 5 weiterhin Kopf an Kopf

Der 10. Spieltag der Kreisliga Hildesheim brachte einige klare Ergebnisse und einen Wechsel an der Spitze des Verfolgerfelds. RW Ahrbergen verteidigte mit einem souveränen 3:1-Erfolg die Tabellenführung, während der SC Drispenstedt nach neun Spielen ohne Niederlage in Hildesheim erstmals strauchelte. Der 1. FC Sarstedt feierte ein Schützenfest in Föhrste, Alfeld II setzte seinen Aufwärtstrend fort, und Borussia Hildesheim II überraschte mit einem Auswärtssieg beim PSV.
___
Der FC Concordia Hildesheim feierte im Spitzenspiel einen eindrucksvollen Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen SC Drispenstedt. Roberto Cid-Valdes brachte die Hausherren mit einem präzisen Abschluss in Führung (30.). Nach der Pause bauten Danino Laubinger (63.) und Janik Nowak per Strafstoß (83.) den Vorsprung aus, ehe Marlon Laubinger in der Nachspielzeit zum 4:1 traf (90.+2). Für Drispenstedt erzielte Spielertrainer Mahmud Siala in der 73. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.
Durch diesen Erfolg festigt Concordia seine Position im oberen Tabellendrittel und liegt nun mit 19 Punkten knapp hinter dem Spitzentrio. Drispenstedt bleibt bei ebenfalls 19 Zählern, verliert aber erstmals in dieser Saison.
___
Tabellenführer RW Ahrbergen zeigte erneut eine konzentrierte Leistung. Nils Krüger traf früh zur Führung (11.), ehe Noah Uchenna Owo (43.) für Machtsum den Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel stellte Ahrbergen seine Überlegenheit unter Beweis: Aaron Ludewig (70.) und Tilmann Suda per Elfmeter (75.) sorgten für den 3:1-Endstand.
Mit 22 Punkten und einem starken Torverhältnis von 18:6 bleibt RW Ahrbergen Spitzenreiter. Die Gäste aus Machtsum stehen mit 14 Zählern im soliden Mittelfeld.
___
Der SV Alfeld II bleibt auf heimischem Rasen eine feste Größe. Alessandro Schaper brachte die Gastgeber nach 31 Minuten in Führung. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein munteres Spiel mit schnellen Treffern auf beiden Seiten: Mensur Berisha (48.) glich für Elze aus, doch Lukas Henkel (52.) und Robert Bathel (54.) trafen postwendend zur Entscheidung.
Alfeld II ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen und steht mit 20 Punkten punktgleich mit Sarstedt auf Rang drei. Elze bleibt mit 5 Zählern im Tabellenkeller.
___
Das Stadtduell entschied Borussia II knapp für sich. Mahmoud Ahmad erzielte in der 49. Minute das Tor des Tages und sicherte seinem Team den zweiten Saisonsieg. Die Gastgeber verpassten es, ihre Chancen zu nutzen, und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen.
Borussia II springt mit nun 10 Punkten auf Rang 13, während der PSV mit derselben Punktzahl, aber schlechterer Tordifferenz, einen Platz dahinter bleibt.
___
In einer temporeichen Partie setzten sich die Gäste aus Achtum verdient durch. Milan Ander brachte Deinsen in Führung (20.), David Hauschild glich kurz darauf aus (23.). Nach der Pause entschied Achtum das Spiel durch eine starke Schlussphase: Hajrush Halimi (70., 88.) traf doppelt, Ben Werchan (80.) markierte den vierten Treffer. Agron Luma (49.) konnte nur kurzzeitig verkürzen.
Achtum baut mit 15 Punkten seine Position im Mittelfeld aus. Deinsen bleibt mit 11 Zählern im unteren Tabellendrittel.
___
Der FSV Algermissen erwischte einen Traumstart: Patrick Pries traf bereits in der ersten Spielminute zum 1:0. Joshua Salland (17.) glich für Sorsum aus, doch Gentrit Hakiqi (71.) sorgte nach einer Stunde für den entscheidenden Treffer.
Mit 18 Punkten bleibt Algermissen in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Sorsum (10 Punkte) muss sich vorerst mit einem Platz im Tabellenmittelfeld zufriedengeben.
___
Ein spätes Tor rettete dem VfL Nordstemmen einen Punkt. Cedrik Gartz brachte die Gäste aus Lühnde in der 70. Minute in Führung. Erst in der Schlussminute glich Nadim Manasra (90.) zum 1:1 aus.
Nordstemmen bleibt damit bei 10 Punkten und hält den Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Lühnde steht bei 8 Zählern knapp über der Abstiegszone.