Concordia Emsbüren zittert sich zum Sieg

Bereits nach zwei Minuten schlug Bennet Frericks zu, nach 19 Minuten erhöhte Bernhard Haarmann und in der 35. Minute legte Frericks noch einen drauf. 3:0, klare Sache, so schien es.

Es gibt diese Spiele, die in der Pause eigentlich schon entschieden scheinen und dann doch nochmal zum Krimi mutieren. Concordia Emsbüren legte gegen den SV Veldhausen eine erste Halbzeit hin, die so überzeugend war, dass die Zuschauer kurzzeitig darüber nachdenken konnten, den Grill früher anzuwerfen.

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Veldhausen, dass Fußball auch mit zwei Halbzeiten gespielt wird. Ein direkter Freistoß brachte das 3:1, und spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Hinnerk Albers (80.) geriet die bis dahin recht gemütliche Partie ins Wanken. In der 86. Minute fiel tatsächlich noch das 3:2.

Emsbüren hätte sich die Nerven sparen können: In der Nachspielzeit trat Kapitän Nico Timmer zum Elfmeter an und scheiterte. Der Torwart hielt, die Zitterpartie ging weiter. Erst mit dem Abpfiff durften die Concorden endgültig durchatmen.

Drei Punkte bleiben trotzdem drei Punkte. Emsbüren stabilisiert sich im Tabellenmittelfeld und nächste Woche in Laxten wartet schon die nächste Episode dieses Herzschlagfußballs.