Concordia Emsbüren unterliegt Salzbergen im Derby mit 2:4

Im Nachholspiel des 7. Spieltags musste sich Concordia Emsbüren am Donnerstagabend dem SVA Salzbergen mit 2:4 geschlagen geben. In einem intensiven Lokalderby reichte der große Einsatz der Emsbürener am Ende nicht, um den frühen Rückstand noch zu drehen.

Die Gäste erwischten den besseren Start: Schon nach 14 Minuten brachte Nick Schulten den SVA in Führung, und derselbe Spieler legte in der 35. Minute zum 0:2 nach. Concordia tat sich zunächst schwer, gegen die kompakte Salzbergener Defensive klare Chancen herauszuspielen, blieb aber stets bemüht, das Spiel offen zu halten.

Nach der Pause kam Emsbüren dann besser in die Partie. Malte Heyen sorgte in der 48. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 für neuen Schwung und ließ kurzzeitig Hoffnung aufkommen. Doch kaum war der Jubel verklungen, stellte Kevin Drees per Kopf den alten Abstand wieder her.

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später köpfte Hendrik Lohaus nach schöner Vorlage von Jonas Egbers zum 2:3 ein und das Spiel war wieder offen. Die Zuschauer spürten, dass hier noch etwas möglich war, doch in der 68. Minute sorgte Tim Berger mit dem 2:4 für die Entscheidung zugunsten des SVA.

In der Schlussphase warf Emsbüren noch einmal alles nach vorn, kämpfte verbissen, blieb aber glücklos im Abschluss. Am Ende stand eine Niederlage, die zwar schmerzt, aber auch zeigte, dass die Moral im Team stimmt.

Salzbergen klettert durch den Sieg vorerst auf Rang 12, während Concordia trotz des Rückschlags im Tabellenmittelfeld bleibt.

Ein Derby mit allem, was dazugehört: Emotion, Kampfgeist und ein Ergebnis, das Stoff für viele Gespräche nach dem Abpfiff liefert.

