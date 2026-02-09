Concordia Emsbüren überzeugt im dritten Testspiel mit 6:0-Erfolg

– Foto: Möppi Lammers

Die Frauenmannschaft des SV Concordia Emsbüren hat ihre Vorbereitung auf die Rückrunde der Landesliga Weser-Ems mit einem deutlichen Erfolg fortgesetzt. Im dritten Testspiel setzte sich das Team im heimischen Concordia-Park mit 6:0 gegen die SG Georgsdorf/Veldhausen/Esche durch, die aktuell den zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd belegt.

Bei wechselhaften äußeren Bedingungen – Nebel in der ersten und Sonnenschein in der zweiten Halbzeit – zeigte die Mannschaft eine konzentrierte Leistung. In der Anfangsphase verteidigten die Gäste zunächst kompakt, doch nach rund einer Viertelstunde brachte Ida Jansen Concordia mit einem Heber über die Torhüterin in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Jansen nach Vorarbeit von Anna Lammers und Lotta Tiebel auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Emsbüren spielbestimmend. Lotta Tiebel traf unmittelbar nach Wiederbeginn zum 3:0, bevor Alessia da Silva Lopes (78.) und Winterneuzugang Carla Brüggemann (82.) mit weiteren Treffern für klare Verhältnisse sorgten. Den Schlusspunkt setzte Anna Lammers in der 87. Minute mit einem Treffer aus spitzem Winkel zum 6:0-Endstand.