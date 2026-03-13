Concordia Emsbüren startet auswärts in die Punktejagd

– Foto: Robert Gertzen

Nach acht Wochen Vorbereitung beginnt für den SV Concordia Emsbüren wieder der Ligaalltag. Beim Krusenbuscher SV will der Tabellenzweite mit einem Auswärtssieg in die nächste Phase der Saison starten.

Am Sonntag, 15. März, steht für den SV Concordia Emsbüren in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das erste Ligaspiel nach der Winterpause an. Die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt tritt auswärts beim Krusenbuscher SV an, der aktuell mit zwölf Punkten auf Rang zehn der Tabelle steht.

Emsbüren reist als Tabellenzweiter an und liegt mit 31 Punkten nur knapp hinter Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus. Entsprechend wollen die Gäste den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Trainer Marcel Gebhardt blickt nach einer intensiven Vorbereitung erwartungsvoll auf den Auftakt: „Nach einer achtwöchigen Vorbereitung starten wir am Sonntag gegen Krusenbusch. Sie haben ihr erstes Punktspiel 2026 verloren und werden alles versuchen, um die Punkte zu behalten.“

Neben dem Gegner könnten auch die äußeren Bedingungen eine Rolle spielen. „Wir wissen aus Erfahrung, dass die Platzverhältnisse nicht die besten sind und haben uns darauf vorbereitet“, sagt Gebhardt.

Trotz möglicher Schwierigkeiten ist die Vorfreude auf den Wiederbeginn des Ligabetriebs groß. „Die Mannschaft freut sich riesig, dass es endlich wieder losgeht und sie auf Punktejagd gehen kann. Am Sonntag wollen wir anfangen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen.“

Für den Krusenbuscher SV geht es derweil darum, nach der Auftaktniederlage im Jahr 2026 wieder Punkte einzufahren. Emsbüren hingegen möchte seine starke Saison fortsetzen und den Druck auf Tabellenführer Spelle-Venhaus aufrechterhalten. Die Partie verspricht damit eine wichtige Standortbestimmung für beide Teams.