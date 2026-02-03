Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Concordia Emsbüren legt Testspielplan vor
Vier Vorbereitungsspiele bis zum Ligaauftakt am 8. März in der Bezirksliga Weser-Ems 3
Der Concordia Emsbüren hat den Vorbereitungsplan der Ersten Herren für die Winterphase veröffentlicht. Insgesamt sind vier Testspiele angesetzt, ehe am 08.03. der Ligabetrieb in der Bezirksliga Weser-Ems 3 wieder aufgenommen wird.
Das erste Testspiel findet während des Trainingslagers statt. Am 07.02. um 15 Uhr tritt Concordia in Lastrup gegen den FC Lastrup aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 an.
Am 14.02. folgt ein Auswärtsspiel bei Arminia Rheine. Die Partie gegen den Vertreter aus der Kreisliga A Steinfurt wird um 11 Uhr in Rheine angepfiffen.
Der dritte Test steht am 21.02. um 11 Uhr in Emsbüren auf dem Programm. Gegner ist mit dem VfL Emslage ein Ligakonkurrent, gegen den Concordia in der laufenden Saison bereits zweimal gespielt hat. Trainiert wird die Mannschaft von Simon Thiering und Alexander Verst.
Zum Abschluss der Vorbereitung empfängt Concordia am 28.02. um 12 Uhr den SV Wietmarschen ebenfalls in Emsbüren.
Der Pflichtspielstart erfolgt am 8. März mit einem Heimspiel gegen den SV Vorwärts Nordhorn.