Concordia Emsbüren legt Testspielplan vor

Das erste Testspiel findet während des Trainingslagers statt. Am 07.02. um 15 Uhr tritt Concordia in Lastrup gegen den FC Lastrup aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 an.

Am 14.02. folgt ein Auswärtsspiel bei Arminia Rheine. Die Partie gegen den Vertreter aus der Kreisliga A Steinfurt wird um 11 Uhr in Rheine angepfiffen.