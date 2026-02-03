 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

Concordia Emsbüren legt Testspielplan vor

Vier Vorbereitungsspiele bis zum Ligaauftakt am 8. März in der Bezirksliga Weser-Ems 3

von red · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Rüther

Verlinkte Inhalte

BZL Weser-Ems St. 3
Emsbüren

Der Concordia Emsbüren hat den Vorbereitungsplan der Ersten Herren für die Winterphase veröffentlicht. Insgesamt sind vier Testspiele angesetzt, ehe am 08.03. der Ligabetrieb in der Bezirksliga Weser-Ems 3 wieder aufgenommen wird.

Das erste Testspiel findet während des Trainingslagers statt. Am 07.02. um 15 Uhr tritt Concordia in Lastrup gegen den FC Lastrup aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 an.

Am 14.02. folgt ein Auswärtsspiel bei Arminia Rheine. Die Partie gegen den Vertreter aus der Kreisliga A Steinfurt wird um 11 Uhr in Rheine angepfiffen.

Der dritte Test steht am 21.02. um 11 Uhr in Emsbüren auf dem Programm. Gegner ist mit dem VfL Emslage ein Ligakonkurrent, gegen den Concordia in der laufenden Saison bereits zweimal gespielt hat. Trainiert wird die Mannschaft von Simon Thiering und Alexander Verst.

Zum Abschluss der Vorbereitung empfängt Concordia am 28.02. um 12 Uhr den SV Wietmarschen ebenfalls in Emsbüren.

Der Pflichtspielstart erfolgt am 8. März mit einem Heimspiel gegen den SV Vorwärts Nordhorn.