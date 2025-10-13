Concordia Emsbüren lässt in Jemgum Punkte liegen

Der SV Concordia Emsbüren hat im Spitzenspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems zwei Punkte liegen lassen. Trotz klarer Feldvorteile und zahlreicher Chancen kam das Team von Trainer Marcel Gebhardt beim SV Ems Jemgum nicht über ein 1:1 hinaus. Ein Handelfmeter brachte die Gastgeberinnen zurück ins Spiel.

Das Topspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems zwischen dem SV Ems Jemgum und dem SV Concordia Emsbüren endete mit einem 1:1-Unentschieden. Für den Tabellenzweiten aus Emsbüren war es ein ärgerlicher Punktverlust, denn über weite Strecken bestimmten die Gäste das Geschehen.

„In den ersten 15 Minuten war es ein sehr wildes Spiel. Nachdem wir das 1:0 geschossen haben, waren wir klar spielbestimmend“, erklärte Trainer Marcel Gebhardt nach Abpfiff. Auf dem schwer bespielbaren Platz in Jemgum fand Emsbüren dennoch schnell ins Spiel und ging in der 24. Minute durch Lotta Spies verdient in Führung. „Auf schweren Platzverhältnissen war es fast unmöglich, guten Fußball zu spielen. Bis zur Halbzeit hätten wir das Ergebnis aber auf 3:0 oder 4:0 stellen können. Leider blieben unsere Chancen ungenutzt.“

Auch nach der Pause blieb Concordia das aktivere Team, ohne jedoch die Vorentscheidung herbeizuführen. Stattdessen kam Jemgum durch einen umstrittenen Handelfmeter zum Ausgleich. „Die zweite Halbzeit verlief zu Beginn wie die erste. Nach einer Flanke in den Sechzehner entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß – das war die einzige Chance für Jemgum“, so Gebhardt. Neele Geyken verwandelte den Elfmeter in der 73. Minute zum 1:1-Endstand.