Concordia Emsbüren: Intensive Tage im Trainingslager Analyse, Quizabend und Glashauslauf prägen den zweiten Teil der Vorbereitung

– Foto: Michael Rüther

Nach dem Testspiel gegen Lastrup setzte die Erste Herrenmannschaft des Concordia Emsbüren ihr Programm im Trainingslager strukturiert fort. Auf ein gemeinsames Abendessen folgte die Videoanalyse der Partie. Im Anschluss gestalteten die Trainer Alexander Verst und Simon Thiering den weiteren Abend.

Die Mannschaft wurde in sechs Gruppen mit jeweils drei bis vier Spielern eingeteilt. In einem Fußballquiz mit zehn Kategorien und jeweils fünf Fragen sammelten die Teams Punkte. Jede richtige Antwort wurde mit einem Zähler bewertet. Den Sieg sicherte sich das Team „Die drei Mailänder“ mit Peter Berning, Simon Platt und Jonas Egbers. Der Sonntag begann um 7:15 Uhr mit einer Mobilisationseinheit unter der Leitung von Bennett Martins. Nach dem Frühstück stand eine rund zweistündige Trainingseinheit auf dem Platz an. Anschließend absolvierte die Mannschaft gemeinsam den Glashauslauf über fünf Kilometer.