Concordia Emsbüren: Intensive Tage im Trainingslager

Nach dem Testspiel gegen Lastrup setzte die Erste Herrenmannschaft des Concordia Emsbüren ihr Programm im Trainingslager strukturiert fort. Auf ein gemeinsames Abendessen folgte die Videoanalyse der Partie. Im Anschluss gestalteten die Trainer Alexander Verst und Simon Thiering den weiteren Abend.
Die Mannschaft wurde in sechs Gruppen mit jeweils drei bis vier Spielern eingeteilt. In einem Fußballquiz mit zehn Kategorien und jeweils fünf Fragen sammelten die Teams Punkte. Jede richtige Antwort wurde mit einem Zähler bewertet. Den Sieg sicherte sich das Team „Die drei Mailänder“ mit Peter Berning, Simon Platt und Jonas Egbers.
Der Sonntag begann um 7:15 Uhr mit einer Mobilisationseinheit unter der Leitung von Bennett Martins. Nach dem Frühstück stand eine rund zweistündige Trainingseinheit auf dem Platz an. Anschließend absolvierte die Mannschaft gemeinsam den Glashauslauf über fünf Kilometer.
Der Verein bedankt sich beim @sportcampus.om für Unterkunft, Verpflegung und die Rahmenbedingungen. Zudem galt der Dank den Trainern Alexander Verst und Simon Thiering sowie Betreuer Matze Bertling für die Organisation. Bennett Martins begleitete das Trainingslager mit Mobilisationseinheiten und Behandlungen der Spieler und Trainer.
Alexander Verst und Simon Thiering äußerten sich wie folgt zum Wochenende: „Das Trainingslager an sich war ein voller Erfolg. Die Bedingungen am Sportcampus waren hervorragend. Wir konnten viele Aspekte sehr zielorientiert bearbeiten. Die Mischung aus Spaß und ehrgeiziger Arbeit auf dem Platz war super. Wir sind als Trainerteam sicher, dass wir mit diesem Wochenende einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Vorbereitung legen konnten. Zudem war es einfach eine tolle Erfahrung. Besonders hervorheben wollen wir die disziplinierte Verhaltensweise der Mannschaft, die unseren Ehrgeiz, aus diesem Wochenende möglichst viel herauszuholen, voll mitgetragen hat. Ein sehr gelungenes Wochenende!“