Concordia Emsbüren II trennt sich vorzeitig von Christian Möller

Foto: Fußballvorstand Julian Hinterding (links) und Trainer Billy Cogum – Foto: SV Concordia Emsbüren

Beim SV Concordia Emsbüren gibt es auf der Trainerbank der zweiten Herrenmannschaft eine Veränderung noch vor dem Saisonende. Der Verein und Christian Möller haben sich auf eine einvernehmliche vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Für die verbleibenden Wochen übernimmt Billy Cogum das Team.

Ursprünglich war die Zusammenarbeit zwischen dem SV Concordia Emsbüren und Christian Möller bis zum Sommer geplant. Nun haben sich beide Seiten darauf verständigt, den gemeinsamen Weg bereits vorzeitig zu beenden.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Möller für dessen Engagement in den vergangenen Monaten und verbindet den Abschied mit den besten Wünschen – sowohl im sportlichen als auch im privaten Bereich.

Diese Aufgabe wird Cogum auch parallel zu seinem Engagement bei der zweiten Herrenmannschaft weiterführen. Auf ihn warten nach Vereinsangaben in den kommenden Wochen sportlich schwierige Herausforderungen. Die Verantwortlichen wünschen dem neuen Trainer für diese Phase viel Erfolg.

Für den Rest der laufenden Saison setzt Concordia Emsbüren II auf Billy Cogum. Der neue Mann an der Seitenlinie ist im Verein beziehungsweise im direkten Umfeld kein Unbekannter, denn er trainiert bereits erfolgreich die C2-Junioren der JSG Emsbüren/Leschede/Listrup.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

___________________

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!

___________________