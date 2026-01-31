Die erste Herrenmannschaft des SV Concordia Emsbüren ist an diesem Wochenende offiziell in die gemeinsame Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Nachdem die Spieler bereits im Januar individuelle Laufeinheiten absolviert hatten, stand nun erstmals wieder gemeinsames Training auf dem Programm.
Der Auftakt erfolgte am Freitagabend witterungsbedingt in der kleinen Halle. Dort lag der Schwerpunkt zunächst auf einem intensiven Kraftzirkel, in dem die Mannschaft körperlich gefordert wurde. Im Anschluss folgte eine Einheit mit Ball, in der trainiert und gespielt wurde.
Am Samstag setzte das Team die Vorbereitung in der Soccerhalle fort. Nach einer Passübung, bei der saubere Abläufe und hohe Konzentration im Mittelpunkt standen, ging es in ein internes Turnier. Den Turniersieg sicherte sich am Ende die Mannschaft bestehend aus Jan-Hendrik Lüken, Oliver Niehof, Bennet Frericks, Sven Wulkotte und Simon Platt.
Auch personell gibt es beim SV Concordia Emsbüren positive Entwicklungen. Simon Platt und Lutz Berning sind nach ihren Auslandsaufenthalten zurückgekehrt und stehen den Trainern Simon Thiering und Alexander Verst wieder als Optionen zur Verfügung. Elias Hermeling befindet sich nach seiner langwierigen Verletzung aktuell im Aufbautraining und arbeitet schrittweise an seinem Comeback. Ansonsten bleibt der Kader zur Rückrunde unverändert.
Bereits am kommenden Wochenende wartet ein erster Höhepunkt der Vorbereitung. Von Freitag bis Sonntag bezieht die erste Mannschaft ihr Trainingslager auf dem Sportcampus Oldenburger Münsterland. Neben mehreren Trainingseinheiten ist auch ein Testspiel angesetzt. Am 7. Februar um 15 Uhr trifft Concordia Emsbüren auf den FC Lastrup. Den Abschluss des Trainingslagers bildet der gemeinsame Start beim Glashauslauf, an dem die Mannschaft geschlossen teilnehmen wird.