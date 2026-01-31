Concordia Emsbüren – Gemeinsam in die Vorbereitung auf die Rückrunde Mit 25 Zählern steht der Aufsteiger derzeit auf einem starken neunten Tabellenplatz von p.s. · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Rüther

Die erste Herrenmannschaft des SV Concordia Emsbüren ist an diesem Wochenende offiziell in die gemeinsame Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Nachdem die Spieler bereits im Januar individuelle Laufeinheiten absolviert hatten, stand nun erstmals wieder gemeinsames Training auf dem Programm.

Der Auftakt erfolgte am Freitagabend witterungsbedingt in der kleinen Halle. Dort lag der Schwerpunkt zunächst auf einem intensiven Kraftzirkel, in dem die Mannschaft körperlich gefordert wurde. Im Anschluss folgte eine Einheit mit Ball, in der trainiert und gespielt wurde. Am Samstag setzte das Team die Vorbereitung in der Soccerhalle fort. Nach einer Passübung, bei der saubere Abläufe und hohe Konzentration im Mittelpunkt standen, ging es in ein internes Turnier. Den Turniersieg sicherte sich am Ende die Mannschaft bestehend aus Jan-Hendrik Lüken, Oliver Niehof, Bennet Frericks, Sven Wulkotte und Simon Platt.