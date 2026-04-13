Concordia Emsbüren dreht nach der Pause auf – 4:2 gegen Neuenhaus

„Wir sind nicht gut in die Partie gekommen“, bilanzierte Concordia-Trainer Simon Thiering nach der Partie offen. Zwar habe seine Mannschaft die Spielkontrolle besessen, „aber daraus wenig Zwingendes erspielen können“. Tatsächlich entwickelte sich in den ersten 45 Minuten eine Begegnung mit überschaubaren Höhepunkten. Emsbüren hatte mehr Ballbesitz, doch klare Torchancen blieben rar.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Concordia deutlich zielstrebiger. „Die zweite Halbzeit war deutlich zielstrebiger von uns“, erklärte Thiering – und das spiegelte sich unmittelbar im Spielverlauf wider. Mit einem Doppelschlag brachte Emsbüren seine Überlegenheit innerhalb kurzer Zeit auf die Anzeigetafel. „So konnten wir unsere Überlegenheit mit einem Doppelschlag schnell in Toren festmachen.“

Neuenhaus, Tabellen-15. mit bislang 14 Punkten aus 22 Partien und 32:76 Toren, lauerte hingegen auf Umschaltmomente. „Neuenhaus war vor allem im Umschaltspiel im Ansatz gefährlich“, so Thiering. Die Gäste zeigten, warum sie trotz ihrer schwierigen tabellarischen Lage immer wieder Nadelstiche setzen können – auch wenn die erste Hälfte insgesamt „wenige Highlights“ bot.

Doch die Partie blieb lebendig. Ein Strafstoß für Neuenhaus brachte die Gäste zurück ins Spiel. „Der Elfmeter gegen uns war ungeschickt, geht aber in Ordnung“, stellte Thiering klar. Concordia blieb zwar spielbestimmend, musste aber wachsam sein: „Wir blieben spielbestimmend, Neuenhaus im Umschaltspiel aber gefährlich.“

Als Neuenhaus nach einer Ecke sogar auf 2:3 verkürzte, war die Partie kurzzeitig wieder offen. Der Außenseiter spielte „mit offenem Visier“, wie Thiering es formulierte – und genau daraus ergaben sich für Emsbüren die entscheidenden Räume, um wenig später mit dem 4:2 den Deckel drauf zu machen. „Am Ende spielt Neuenhaus mit offenem Visier, so kommen wir zum dritten und vierten Tor nach zwischenzeitlichem Anschluss zum 2:3.“ Der 4:2-Endstand war Ausdruck einer reifen zweiten Halbzeit des Aufsteigers.

Starker Aufsteiger mit klarer Haltung

Mit nun 38 Punkten aus 23 Spielen steht Concordia Emsbüren weiterhin auf einem hervorragenden sechsten Tabellenplatz – als Aufsteiger wohlgemerkt. Der Abstand zu Rang fünf (40 Punkte) ist gering, der Vorsprung auf das untere Tabellendrittel komfortabel.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Thiering: „Insgesamt ein sehr ordentlicher Auftritt von uns mit Leistungssteigerung in Halbzeit 2. Wir sind natürlich momentan sehr zufrieden mit unseren Auftritten.“ Dabei verliert der Trainer die Rolle seines Teams nicht aus dem Blick: „Wir sind noch immer Aufsteiger und stehen sehr gut da. Die Mannschaft hat eine tolle Entwicklung gemacht.“

Der Blick geht jedoch nach vorn. Trotz der komfortablen Position im oberen Tabellenmittelfeld bleibt die Zielsetzung klar formuliert: „Wir bleiben jedoch gierig auf Punkte und wollen das Maximum aus dieser Saison herausholen.“

Nach 23 Spieltagen ist Concordia Emsbüren mehr als nur angekommen in der Liga – die Mannschaft hat sich etabliert. Der Erfolg gegen Neuenhaus war ein weiterer Beleg dafür, dass dieser Aufsteiger nicht gewillt ist, sich mit dem Erreichten zufriedenzugeben.