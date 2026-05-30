Concordia empfängt Aurich zum letzten Heimspiel

– Foto: Robert Gertzen

Der SV Concordia Emsbüren bestreitet gegen die SpVg Aurich II sein letztes Heimspiel der Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Trainer Marcel Gebhardt erwartet eine anspruchsvolle Partie gegen ein junges und spielstarkes Team aus Ostfriesland.

Für den SV Concordia Emsbüren steht am Wochenende das letzte Heimspiel der Saison an. Gegen die SpVg Aurich II möchte die Mannschaft von Trainer Marcel Gebhardt die starke Spielzeit mit einem weiteren Erfolgserlebnis fortsetzen.

„Wir werden nochmal alles geben, um gegen ein starkes Team aus Aurich zu bestehen“, sagte Gebhardt vor der Partie. Dabei erwartet der Coach ein Duell auf Augenhöhe, denn auch die Gäste hätten im Verlauf der Saison ihre Qualitäten gezeigt. „Aurich hat wie wir eine sehr junge Mannschaft, die im Laufe der Saison gezeigt hat, dass sie guten Fußball spielen kann“, erklärte der Trainer.

Obwohl die Meisterschaft bereits entschieden ist, sieht Gebhardt bei seinem Team weiterhin große Motivation. „Auch wenn die Meisterschaft entschieden ist, wollen wir alles reinwerfen, um die letzten beiden Spiele zu gewinnen“, betonte er.

Der Tabellenzweite aus Emsbüren spielte eine starke Saison und zählt mit 51 Punkten weiterhin zu den konstantesten Mannschaften der Liga. Die SpVg Aurich II reist als Tabellensiebter an und möchte ebenfalls einen erfolgreichen Saisonabschluss erreichen.

Abschließend richtete Gebhardt noch lobende Worte an den bereits feststehenden Meister: „Auf diesem Weg möchte ich der Damenmannschaft vom SC Spelle-Venhaus zur Meisterschaft und zum Pokalsieg gratulieren. Sie haben eine richtig gute Saison gespielt. Viel Erfolg in der Oberliga.“