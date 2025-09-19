Concordia empfängt Ahrbergen, Drispenstedt gegen Algermissen

Der 7. Spieltag der Kreisliga Hildesheim bringt wegweisende Duelle im Kampf um die Tabellenspitze. Spitzenreiter Concordia Hildesheim empfängt den SV RW Ahrbergen, während Verfolger SC Drispenstedt den FSV Algermissen herausfordert. Der 1. FC Sarstedt will gegen Borussia Hildesheim II seine Ambitionen untermauern. Außerdem trifft TuS Lühnde auf Deinsen, Achtum empfängt Alfeld II, Hüdd.-Machtsum misst sich mit dem PSV GW Hildesheim, Teutonia Sorsum spielt gegen Föhrste und Elze gegen Nordstemmen.

Für den TuS Lühnde läuft die Saison bislang alles andere als rund. Mit nur drei Punkten aus sechs Spielen und einer Tordifferenz von 8:15 steht die Mannschaft im Tabellenkeller. Auch das 0:4 beim TSV Föhrste am vergangenen Wochenende sorgte nicht gerade für neues Selbstvertrauen. Anders die Lage beim TSV Deinsen: Der Aufsteiger setzte am letzten Spieltag ein Ausrufezeichen und besiegte Spitzenreiter Concordia Hildesheim mit 2:1. Mit sieben Zählern haben sich die Deinsener etwas Luft verschafft und gehen mit Rückenwind in die Partie.

Für den SC Drispenstedt setzte es zuletzt einen herben Rückschlag. Beim 1:2 in Ahrbergen musste die Siala-Elf die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Dennoch steht der Klub mit 13 Punkten weiterhin punktgleich mit Concordia an der Tabellenspitze. Stürmer Mahdy Kawar hat bereits acht Treffer erzielt und führt die Offensive an. Doch der Gegner ist brandgefährlich: Der FSV Algermissen trennte sich in einem spektakulären 5:5-Unentschieden von Nordstemmen und liegt mit elf Zählern auf Rang fünf. Offensivstärke ist also garantiert – die Partie verspricht Tore.

Das absolute Topspiel des Spieltags steigt auf der Concordia-Sportanlage. Der Tabellenführer musste am vergangenen Wochenende eine überraschende 1:2-Niederlage in Deinsen hinnehmen und will nun zurück in die Erfolgsspur. Mit 20 erzielten Treffern stellen die Hildesheimer zwar die zweitbeste Offensive, doch zuletzt offenbarte sich auch eine gewisse Anfälligkeit. In der Offensive ragen Roberto Cid-Valdes (7 Tore) und Marlon Laubinger (6 Tore) heraus. Gegner RW Ahrbergen reist mit breiter Brust an. Mit nur vier Gegentreffern stellen die Rot-Weißen die derzeit stabilste Defensive der Liga und feierten zuletzt einen 2:1-Heimerfolg gegen Drispenstedt. Nur ein Punkt trennt beide Teams – ein echtes Spitzenduell.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SC Drispenstedt 1911 Drispenstedt FSV Algermissen FSV Algermissen 15:00 PUSH

___ 1. FC Sarstedt – VfV Borussia 06 Hildesheim II (So., 15:00 Uhr) Ein Spiel, das auf dem Papier klare Rollen verteilt: Sarstedt feierte beim 10:0 gegen Elze einen historischen Kantersieg und schraubte damit sein Torverhältnis auf 23:11. Großen Anteil daran hat Adris Jankir, der mit neun Toren die Torjägerliste anführt. Borussia Hildesheim II dagegen steckt am Tabellenende fest, holte zwar zuletzt ein 1:1 gegen Achtum, hat insgesamt aber erst drei Punkte gesammelt. Alles andere als ein Sarstedter Heimsieg wäre eine Überraschung.

___ RSV Achtum – SV Alfeld II (So., 15:00 Uhr) Zwei Teams aus dem gesicherten Mittelfeld treffen aufeinander. Achtum kam am letzten Spieltag nicht über ein 1:1 bei Borussia II hinaus und steht nun bei neun Punkten. Die Gäste aus Alfeld haben mit zehn Zählern und einem starken Torverhältnis von 13:6 leicht die Nase vorn. Besonders die Defensive gilt als Stärke der Alfelder, die bislang erst sechs Gegentore kassiert haben. Das Duell verspricht Spannung auf Augenhöhe.

___ SpVgg Hüdd.-Machtsum – PSV GW Hildesheim (So., 15:00 Uhr) Hüdd.-Machtsum spielte zuletzt torlos gegen Alfeld II und hält mit sieben Punkten Anschluss ans Mittelfeld. Auch der PSV GW Hildesheim steht bei sieben Zählern, musste sich jedoch zuletzt Teutonia Sorsum mit 1:3 geschlagen geben. Für beide Teams geht es darum, endlich Konstanz in die Ergebnisse zu bringen.

___ SV Teutonia Sorsum – TSV Föhrste (So., 15:00 Uhr) Sorsum kletterte durch den 3:1-Auswärtssieg beim PSV Hildesheim auf sechs Punkte und schöpft wieder Hoffnung. Der TSV Föhrste landete mit dem 4:0 gegen Lühnde den ersten Saisonsieg und gab die Rote Laterne ab. Mit nun vier Zählern ist der Abstand zum rettenden Ufer aber weiterhin gering – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Teutonia Sorsum SV Sorsum TSV Föhrste TSV Föhrste 15:00 PUSH