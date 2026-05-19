Concordia dreht Rückstand und gewinnt in Osnabrück

Der SV Concordia Emsbüren hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems Comeback-Qualitäten bewiesen. Beim Osnabrücker SC setzte sich die Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 durch und bleibt damit erster Verfolger von Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus.

Dabei erwischten zunächst die Gastgeberinnen den besseren Start. „Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase ging der OSC nach 19 Minuten in Führung, das war aus meiner Sicht auch nicht unverdient“, erklärte Concordia-Trainer Marcel Gebhardt nach der Partie. Anna Kollhoff brachte den OSC in Führung (18.), ehe sie nach einem abgefälschten Schuss kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (38.).

Emsbüren hatte zwar bereits zuvor Möglichkeiten, ließ im Abschluss jedoch die nötige Konsequenz vermissen. „Wir konnten uns ein paar Chancen herausspielen, waren aber im Abschluss nicht zielstrebig genug“, sagte Gebhardt. Noch vor dem Seitenwechsel gelang Anna Lammers der wichtige Anschlusstreffer zum 1:2 (40.), wodurch die Gäste wieder Hoffnung schöpften.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Concordia deutlich verbessert. „Auch in der zweiten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für uns“, so Gebhardt. In der 58. Minute setzte sich Ida Jansen im Strafraum durch und erzielte den verdienten Ausgleich.

Die Gäste blieben anschließend am Drücker und belohnten sich wenig später mit der Führung. Lotta Tiebel wurde auf der rechten Seite geschickt und brachte den Ball scharf vor das Tor, wo eine OSC-Spielerin unglücklich ins eigene Netz abfälschte (63.). Den Schlusspunkt setzte schließlich Tiebel selbst mit dem Treffer zum 4:2 in der 74. Minute.

„Nach der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ist der Sieg auch verdient“, bilanzierte Gebhardt. Überschattet wurde die Partie allerdings von einer Verletzung von Lotta Spies, die sich ohne Fremdeinwirkung am Knöchel verletzte. „Wir hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist und sie schnell wieder dabei sein kann“, sagte der Concordia-Trainer.