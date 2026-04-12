Concordia dreht Partie in Meppen und bleibt oben dran von P. M. · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Concordia Emsbüren

Nach einer mutlosen ersten Hälfte und einem Rückstand zur Pause steigert sich Concordia Emsbüren deutlich und gewinnt bei der FSG Union Meppen/Schwefingen verdient mit 3:1.

Schwache erste Hälfte, Rückstand nach Konter Die erste Frauenmannschaft von Concordia Emsbüren hatte sich für das Auswärtsspiel beim Tabellenfünften viel vorgenommen, tat sich zunächst aber schwer. Gegen defensiv eingestellte Gastgeberinnen spielte sich das Geschehen zwar überwiegend in der gegnerischen Hälfte ab, doch der Auftritt blieb lange zu mutlos und uninspiriert.

Nach rund einer halben Stunde nutzte die FSG ihren einzigen Torschuss: Nach einem langen Ball traf Lia-Marie Feld zur 1:0-Führung.

Starke Reaktion nach der Pause Nach einer deutlichen Halbzeitansprache präsentierte sich Emsbüren im zweiten Durchgang deutlich verbessert. In der 61. Minute leitete die eingewechselte Joelma da Silva Korthaneberg die Wende ein, als sie zum Abschluss kam. Den abgewehrten Ball verwertete Sina Brockhaus zum Ausgleich.

Nur zehn Minuten später drehte Lotta Spies die Partie mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern unter das Gebälk.

In der 81. Minute sorgte Ida Jansen nach einem Konter über die rechte Seite für die Entscheidung, als eine FSG-Spielerin den Ball ins eigene Tor abfälschte.

Weitere Chancen, darunter ein Lattenkracher von Spies, blieben ungenutzt. Am Ende stand jedoch ein verdienter 3:1-Auswärtssieg, durch den Concordia auf Platz zwei bleibt und in Sichtweite der Tabellenspitze der Landesliga. Die FSG Union Meppen/Schwefingen bleibt als Aufsteiger weiterhin auf dem fünften Tabellenplatz.