Concordia Britz lebt wieder - Preussen II mit Rückschlag

Inter feiert einen wichtigen Heimsieg nach zuletzt drei Niederlagen. Daus bringt die Gastgeber früh in Front, doch Neziroglu gleicht nur zwei Minuten später aus. Stanley sorgt für die erneute Führung. In der zweiten Halbzeit verflacht das Spiel, und Inter verteidigt den knappen Vorsprung über die Zeit. Türkiyemspor bleibt trotz hoher Ballbesitzwerte im zweiten Durchgang ohne zwingende Torchancen.

Im Duell der beiden abstiegsbedrohten Teams aus Britz setzt Concordia ein deutliches Zeichen und gewinnt das Lokalderby gegen Stern Britz mit 4:0. Die Partie an der Buschkrugallee ist früh entschieden. Bereits zu Beginn der Partie gehen die Gastgeber in Führung dirch ein Eigentor. Nur sieben Minuten später fällt das 2:0: Krampah machts (10.). Mit dieser frühen Führung im Rücken übernimmt Concordia das Kommando und lässt den Gästen kaum Luft zum Atmen. Auch das 3:0 fällt noch vor der Pause: Souza Rosa seht goldrichtig und muss den Ball nur noch über die Linie drücken (34.). Stern kommt offensiv kaum zur Geltung. Nach dem Seitenwechsel bleibt das Bild ähnlich. Concordia drängt weiter auf das nächste Tor. Stern zeigt sich auch im zweiten Abschnitt zu harmlos, die wenigen Entlastungsangriffe bleiben wirkungslos. In der 77. Minute erzielt der eingewechselte Kühn schließlich den 4:0 Endstand. Concordia fährt damit nicht nur einen verdienten Derbysieg ein, sondern schöpft auch Hoffnung im Abstiegskampf (sieben Punkte Rückstand). Für Stern ist es wohl schon die Bezirksliga.