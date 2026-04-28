🔝 Concordia bietet dem Primus beherzt Paroli

– Foto: Matthias Dress

Mehr als 250 Zuschauer bekamen beim Concordia-Frühlingsfest ein echtes Landesliga-Topspiel geboten. Im Emsland-Derby zwischen dem Tabellenzweiten SV Concordia Emsbüren und Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus fielen vier Tore, zweimal ging der Gast in Führung und zweimal schlug Emsbüren zurück.

Es stand Spitzenspiel drauf und es war auch Spitzenspiel drin: Bei bestem Frühlingswetter im Concordia-Park entwickelte sich am späten Sonntagnachmittag ein intensives Derby auf gutem Landesliga-Niveau. Der Tabellenführer aus Spelle-Venhaus erwischte nach nervösem Beginn beider Mannschaften den besseren Start und ging bereits in der 11. Minute durch Nina Wilmes mit 1:0 in Führung. Für die Gäste war es der nächste Beleg ihrer bislang makellosen Saison, in der zuvor alle 15 Saisonspiele gewonnen worden waren.

Concordia ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Nachdem Lotta Tiebel nach einer Hereingabe von Ida Jansen zunächst noch Pech hatte, als ein Abschluss von der Linie gekratzt wurde, steigerte sich Emsbüren zunehmend und kam verdient zum Ausgleich. In der 29. Minute war es dann Ida Jansen selbst, die nach Vorarbeit von Tiebel zum 1:1 einschob.

Zweimaliger Rückstand, aber kein Einbruch

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie hitzig, temporeich und von hoher Intensität geprägt. Spelle setzte erneut den ersten Wirkungstreffer: In der 58. Minute schickte Torhüterin Annemarie Hülsing-Stroot mit einem langen Ball Hannah Tenkleve auf die Reise. Die Angreiferin nutzte ihren Geschwindigkeitsvorteil, umkurvte die Torhüterin und brachte den Spitzenreiter erneut in Front.

Doch auch diesmal hatte Concordia die passende Antwort parat. Die Gastgeberinnen blieben im Spiel, suchten weiter den Weg nach vorne und wurden in der 74. Minute belohnt. Lotta Tiebel traf mit ihrem 15. Saisontor zum verdienten 2:2-Ausgleich.

In der Schlussphase boten sich Emsbüren sogar noch Möglichkeiten auf den 3:2-Heimsieg. Aufgrund der besseren Torchancen wäre dieser nach Ansicht der Gastgeberinnen durchaus verdient gewesen. Am Ende blieb es jedoch beim Unentschieden.

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Für Spelle-Venhaus war es der erste Punktverlust der laufenden Landesligasaison, der Tabellenführer behauptet damit aber weiterhin einen Fünf-Punkte-Vorsprung. Überschattet wurde die Partie von der Knieverletzung von Lisa-Marie Egbers. Beide Vereine richteten der Speller Spielerin gute Besserungswünsche aus.