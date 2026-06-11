Concordia Belm/Powe kehrt in die Kreisliga zurück

Aufsteiger Concordia Belm/Powe – Foto: Fupa

Der Jubel kannte keine Grenzen! Nur einen Punkt hinter dem Meister SuS Vehrte aber 15 Punkte vor dem ersten Verfolger sicherte sich Concordia Belm/Powe die Vizemeisterschaft in der 1. Kreisklasse und den damit verbunden Aufstieg in die Kreisliga Osnabrück.

Bereits drei Spieltage vor Saisonende war der Aufstieg perfekt! Nach drei Jahren der sportlichen Durststrecke kehrt der frühere Bezirksligist damit zurück auf die Kreisliga-Bühne. Besonders bemerkenswert: Trainer Marcus Lepper führte die Belmer gleich in seiner ersten Saison zum ersehnten Erfolg. Mit großer Konstanz und einer starken Saisonleistung legte Concordia früh den Grundstein für die Rückkehr in die höhere Spielklasse.