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Concordia Belm/Powe kehrt in die Kreisliga zurück
Marcus Lepper feiert im ersten Jahr Aufstieg mit seinem Ex-Club
Der frühere Bezirksligist machte den Aufstieg perfekt – Trainer Marcus Lepper gelingt der Coup gleich im ersten Jahr
Der Jubel kannte keine Grenzen! Nur einen Punkt hinter dem Meister SuS Vehrte aber 15 Punkte vor dem ersten Verfolger sicherte sich Concordia Belm/Powe die Vizemeisterschaft in der 1. Kreisklasse und den damit verbunden Aufstieg in die Kreisliga Osnabrück.
Bereits drei Spieltage vor Saisonende war der Aufstieg perfekt! Nach drei Jahren der sportlichen Durststrecke kehrt der frühere Bezirksligist damit zurück auf die Kreisliga-Bühne. Besonders bemerkenswert: Trainer Marcus Lepper führte die Belmer gleich in seiner ersten Saison zum ersehnten Erfolg. Mit großer Konstanz und einer starken Saisonleistung legte Concordia früh den Grundstein für die Rückkehr in die höhere Spielklasse.
Sascha Welge mit 15 Toren, Colin Enrico Klund mit 14 Treffern und Orhan Bajrani mit zehn Toren waren die erfolgreichsten Torschützen im den Reihen von Concordia Belm/Powe.