Concordia Belm-Powe stellt die Weichen für die nächste Saison

Der SVC Belm-Powe gibt bekannt, dass mit dem gesamten Trainer- und Betreuerteam der 1. Mannschaft für die kommende Saison verlängert wurde. Somit herrscht frühzeitig Klarheit und der volle Fokus kann auf das große Ziel, die Rückkehr in die Kreisliga, gelegt werden. Aktuell belegt die Mannschaft einen sehr guten 2. Tabellenplatz und ist in dieser Saison noch ungeschlagen in der Liga. Zur Winterpause wird die Truppe mit drei neuen Spielern verstärkt. Mit Luca Waldvogel und Luca Bensmann kommen zwei talentierte Eigengewächse dazu, außerdem konnte die Rückkehr von Anas Zoubi realisiert werden, welcher vom TSV Venne an den Heideweg wechselt.

„Die Arbeit, die unser Staff an den Tag legt, kann gar nicht hoch genug gewürdigt werden. Mit Markus, Sebbe, Kai und Pate passt es nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Die Mannschaft hat eine enorme Entwicklung hingelegt und selbst der wochenlange Ausfall von gleichzeitig 5-6 potentiellen Stammspielern wurde aufgefangen. Hier gilt das ganz große Lob ans Trainerteam, aber auch an die Mannschaft zu verteilen. Unsere Trainingsbeteiligung liegt bei ca. 20 Spielern, was ebenfalls ein Garant für den Erfolg ist. Wir haben noch viel vor und wollen mit der Kreisligarückkehr den nächsten Step schaffen. Hier werden uns unsere Neuzugänge ebenfalls stärken und helfen.“, so Abteilungsleiter Marco Adämmer.



Einen Abgang zum Sommer hat der SVC ebenfalls zu verzeichnen. Mit Denis Heinz beendet ein verdienter Spieler seine aktive Karriere und wir gemeinsam mit seinem Bruder Alexander die Geschicke der 1. Mannschaft beim TuS Eintracht Rulle.

„Mit Denis verlieren wir nicht nur einen tollen Fußballer, sondern viel mehr eine tollen Typen. Denis hat unheimlich viel für die Mannschaft in den letzten Jahren getan und sich ein sehr hohes Standing erarbeitet. Er wird innerhalb der Truppe fehlen, aber uns hoffentlich das ein oder andere Mal besuchen. Aber als erstes haben wir noch ein gemeinsam Ziel zu erreichen. Für seine neue Station wünscht der ganze SVC Denis von Herzen alles Gute und viel Erfolg.“, so das Statement von Marco Adämmer.