Complak ersetzt Raths in Bastendorf
Trainerwechsel beim Drittletzten des 1.Bezirks der 1.Division
Wie der FC 47 Bastendorf am Donnerstag auf Facebook bekanntgab (s.u.) und wie FuPa bereits kurz in der Vorschau auf den 17.Spieltag kurz berichtete, kam es beim Drittletzten des 1.Bezirks der 1.Division zu einem Trainerwechsel.
Laut Vereinsangaben haben die Trainer Christian Raths und Michel Aust ihren Rücktritt nach den neuesten sportlichen Entwicklungen eingereicht. Bis zum Saisonende kehrt Jacek Complak zusammen mit Jo Elcheroth auf die Bastendorfer Trainerbank zurück.
Bastendorf verlor zum Rückrundenauftakt ein wichtiges Kellerduell beim zuvor noch sieglosen Schlusslicht Wintger mit 5:1.