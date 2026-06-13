Communiqué - Nouveau Comité von Giacomo Marinelli · Heute, 01:17 Uhr · 0 Leser

À l’issue de l’assemblée générale tenue ce 8 juin, les membres du club ont élu Giacomo Marinelli à la présidence. Cette nomination marque le début d’un nouveau cycle, fondé sur une vision ambitieuse et une volonté affirmée de structurer durablement le club afin de lui permettre d’atteindre les standards correspondant à son potentiel. Pour conduire cette nouvelle phase de développement, le Président s’appuiera sur une équipe aux compétences complémentaires : - Tim Lehnen, Directeur Technique - Paul Bossi, Directeur Sportif - Steve Kerger, Responsable des Relations du Club. - Serge Moussi, Responsable secteur jeunes Le nouveau comité prend ses fonctions avec une feuille de route claire : renforcer l’organisation du club, professionnaliser son fonctionnement et mettre en place les fondations nécessaires à une croissance pérenne, tant sur le plan sportif que structurel. Cette ambition repose sur trois principes qui guideront l’action du comité au quotidien : Travail, Ambition et Respect. Ces valeurs constitueront le socle de la culture du club et orienteront l’ensemble des décisions stratégiques dans les mois et années à venir. Le nouveau comité est convaincu que la réussite du club passe par une vision à long terme, une gouvernance forte et une mobilisation collective de l’ensemble des acteurs : membres, joueurs, entraîneurs, bénévoles, partenaires et supporters. Cette élection ouvre une nouvelle ère pour le club. Une ère tournée vers la stabilité et le développement, avec une ambition claire : bâtir un club plus fort, plus structuré et à la hauteur de ses ambitions. Fc Aiglons Dalheim.