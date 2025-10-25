Comebacks an der Spitze - FC Gossau weiterhin formstark

Der Spieltag wurde abermals durch viele Tore und einige spannende Spiele geprägt. Zwei der drei ärgsten Verfolger auf die Spitze lieferten sich einen spektakulären Kampf. Dem Leader gelingt ein Mega-Comeback, während im Aufsteigerduell der FC Beringen Punkte gut macht.

FC Beringen 2:0 FC Wald

FC Brüttisellen-Dietlikon 2:0 FC Phönix Seen

FC Gossau 4:2 FC Embrach

FC Stäfa 3:2 FC Glattbrugg

FC Wiesendangen - SC Veltheim

Der Start in die 10. Runde hätte spektakulärer und tragischer nicht sein können. Die Tabellenführer aus Winterthur wurden von den Nachbarn aus Wiesendangen zum Tanz gebeten. Die Heimmannschaft schaffte es, in der ersten Halbzeit gehörige Gegenwehr zu leisten, um dann gar vor dem Pausentee dank Robin Oehninger in Führung zu gehen.

Aufgrund einer Verletzung war das Spiel gute 20 Minuten unterbrochen gewesen, und auch ein Hund auf dem Spielfeld liess die Nachspielzeit in selten gesehene Höhen steigen. Das Führungstor der Gastgeber fiel in der 45.+32 Minute. Und nach dem Seitenwechsel bahnte sich gar die nächste Überraschung an, da ging tatsächlich der FC Wiesendangen durch Joshua Toma mit 2:0 in Führung.

Knapp 20 Minuten vor Schluss fanden die Gäste den Tritt in die Partie und drehten mächtig auf. Innert fünf Minuten gelangen ihnen zuerst zwei Grosschancen, bevor dann der fällige Anschlusstreffer durch Umutcan Celebi fiel. In der Folge ging es auf einmal schnell.

Die beiden Veltemer Top-Torschützen Dennis Bagnato und Ramon Cecchini sorgten in der 82. und 83. Minute für die perfekte Wende. Eine rote Karte gegen den SC Veltheim hinderte die Gäste nicht daran, erneut durch Ramon Cecchini, noch zum 4:2-Endresultat zu kommen. Somit bleibt der SC Veltheim auch nach diesem verrückten Spiel unangefochten an der Spitze.

FC Herrliberg - FC Küsnacht

Letzte Woche hatte man den Rückstand zur Spitze wieder etwas anwachsen lassen und demnach waren die Hausherren auf dem Langacker gewillt, im See-Derby eine Reaktion auf die bittere Niederlage von letzter Woche zu zeigen. Diese Reaktion blieb aber zunächst aus.

Der Tabellenletzte aus Küsnacht war es nämlich, der nach einer guten Viertelstunde in Führung gegangen war. Doch eine weitere Überraschung liessen die Herrliberger nicht zu. In der 37. Minute gelang der Ausgleich durch Carlo Gamboni, ehe ebendieser kurz nach dem Wiederanpfiff auch für das 2:1 zuständig war.

In der Folge liess die Heimmannschaft nichts mehr anbrennen und sorgte durch Noel Lauener in der 65. Minute doch noch für relativ klare Verhältnisse. In der 90. Minute kassierten die unglücklich agierenden Küsnachter dann auch noch das 1:4, erzielt durch Kevin Vizner. Mit diesem Sieg ist der FC Herrliberg wieder auf dem zweiten Zwischenrang, zumindest vorerst.

FC Bassersdorf - FC Greifensee

Beiden Teams läuft es bislang noch nicht wunschgemäss und die Beteiligten blicken eher in Richtung der Abstiegsplätze. Entsprechend wichtig wäre es, hier im Direktduell drei Punkte einzuheimsen.

Der Start der Partie verlief ausgeglichen und ruhig. Erst eine Gelb-Rote Karte gegen das Heimteam sollte das Spiel wieder ins Rollen bringen. Nach einer knappen Stunde nutzten die Gäste die numerische Überzahl aus und kamen dank Tobias Niklaus zum Führungstreffer. In der Folge konnte der FC Greifensee das Resultat verwalten, ehe durch Luca Mercurio noch der 2:0-Endstand gelang. Mit diesen drei Punkten spielt sich Greifensee wieder etwas aus dem Tief, hatten die Zürcher Oberländer vor diesem Sieg doch vier Spiele in Folge verloren.

FC Beringen - FC Wald

Die Saison dieser zweier Aufsteiger hätte bisher unterschiedlicher nicht sein können. Wald wusste zu überzeugen und hat sich mit guten Leistungen im Mittelfeld der Tabelle festgesetzt. Die Beringer hingegen können erst auf ein einsames Highlight zurückblicken. Gegen den SC Veltheim gelang der bisher einzige Sieg in dieser Saison. Dies sollte sich aber im Duell gegen Wald ändern.

Der FC Wald zeigte in diesem Spiel seine wohl schlechteste Leistung in dieser Saison. Schon der erste Angriff der Hausherren führte zum 1:0, und auch in der Folge konnte der FCW nicht reagieren. Ohne dass je wirkliche Gefahr vor dem Beringer Tor entstand, entschieden die Gastgeber in der 78. die Partie, indem sie durch Tranquilli mit 2:0 in Führung gingen.

«Heute hätten wir noch den ganzen Tag spielen können, ohne ein Tor zu schiessen», liess sich Wald-Trainer Boris Juric nach dem Spiel gegenüber dem «Zürcher Oberländer» zitieren.

FC Brüttisellen-Dietlikon - FC Phönix Seen

Die Spielkontrolle gehörte in diesem Spiel über weite Strecken der Heimmannschaft. Insbesondere in der ersten Halbzeit war der FCB spielbestimmend, kam aber durch viele falsche Entscheidungen in Tornähe erst kurz vor dem Pausentee zum 1:0.

Die Siegsicherung gelang schliesslich eine gute Viertelstunde vor Schluss, als der FCB-Topscorer Antonio Kaba Mangrei mit seinem sechsten Saisontreffer für das 2:0-Schlussverdikt verantwortlich war. Mit diesem Sieg konnten die Hausherren den rettenden 11. Tabellenplatz verteidigen.

FC Gossau - FC Embrach

Gegen Embrach soll aus Sicht der Gossauer der dritte Sieg in Folge her. Und insbesondere die ersten knapp 40 Minuten des Spiels liessen keine Zweifel an einem solchen Sieg zu. Der FCG liess Embrach in dieser Phase des Spiels keine Chance und traf gleich viermal. Für die Tore waren Captain Yves Kündig, Nicolas Leuenberger und zweimal Riley Christen besorgt.

Nur wenige Sekunden nach dem vierten Gegentor konnten die Embracher durch Martinez Garcia auf 1:4 verkürzen. Und als dann kurz nach der Pause das 2:4 fiel, war ein kleiner Hoffnungsschimmer bei den Gästen zu vernehmen. Beim FCG lief gar nichts mehr zusammen und die Gastgeber hatten Glück, dass von den Chancen der Gäste keine den Weg ins Tor fand. So blieb es also beim 4:2-Sieg für Gossau und die Zürcher Oberländer feiern nach einem verhaltenen Start in die Saison nun den dritten Sieg in Folge.

FC Stäfa - FC Glattbrugg

Die beiden, neben Herrliberg, ärgsten Verfolger des SC Veltheim machten den Abschluss der 10. Runde. Und dieses Duell sollte halten, was man sich von ihm versprach. Die erste Halbzeit gehörte den Gästen aus Glattbrugg. Nach einer halben Stunde sorgte Hüseyin Eralp mittels Kopfball für das 1:0, ehe Andre Brasnjic dank eines wunderbaren Weitschusses noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte.

Nach der Pause fanden dann auch die Stäfner auf dem heimischen Frohberg den Tritt. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff gelang der Anschlusstreffer durch Pascal Lederer. Und Basil Kelterborn war es dann, der sieben Minuten später für das 2:2 verantwortlich war. In der 77. Minute bot sich dann Dennis Brecher, dem Torhüter von Stäfa, die goldene Gelegenheit, seine Farben mittels Elfmeter in Führung zu schiessen. Brecher aber scheiterte an seinem Gegenüber.

Zum Schluss kam es aber doch noch zu Jubelstürmen des FC Stäfa. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, schoss Jens Saethre den FCS zum spektakulären 3:2-Sieg gegen Glattbrugg. Mit diesem Dreier bleibt Stäfa nur drei Punkte hinter der Spitze und hat nächste Woche die Chance, im Direktduell wieder gleichzuziehen. Glattbrugg hingegen rutscht auf den 4. Tabellenrang, sieben Punkte hinter dem Leader.

So geht's weiter

Die Spiele der 11. Runde im Überblick:

Samstag 01.11.

SC Veltheim - FC Stäfa

FC Greifensee - FC Herrliberg

FC Küsnacht - FC Beringen

FC Phönix Seen - FC Wiesendangen

FC Glattbrugg - FC Gossau

Sonntag 02.11.

FC Wald - FC Brüttisellen-Dietlikon

FC Embrach - FC Bassersdorf

