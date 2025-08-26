Comebacker ebnet Vellmars Weg – Klei/Hun/Doh und Dörnberg chancenlos

Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Nord hielt reichlich Spannung bereit: Während der Lichtenauer FV den Tabellenführer Flieden stürzte und damit für die große Überraschung sorgte, bejubelte OSC Vellmar den ersten Saisonsieg. SC Willingen erkämpfte sich seinen ersten Punkt, FSV Dörnberg geriet böse unter die Räder – und im Duell zwischen FSV Wolfhagen und Hessen Kassel II gab es keinen Sieger.
Alleiniger Primus im Norden
Mit Leidenschaft und großem Willen feierte der Lichtenauer FV gegen Flieden den ersten Heimsieg der Saison. Bereits nach vier Minuten brachte Ireneusz Kugler die Gastgeber in Führung, ehe Spielertrainer Alexandru Cucu nach starker Vorarbeit von Eduard Grosu auf 2:0 erhöhte (71.). Flieden drängte lange, traf nur den Pfosten und kam erst in der Nachspielzeit durch Sebastian Alles zum Anschluss. Kurz darauf sah Zakaria Chahibi noch Gelb-Rot – die Sensation war perfekt.
Klei/Hun/Doh geschockt
Aufsteiger Calden/Meimbressen bot einen furiosen Auftritt und überrollte den Gegner mit Offensivdrang und Effizienz. Hannes Dittmar traf doppelt per Freistoß (16., 49.), ehe David Gerdesmeier mit einem Doppelpack nachlegte. Gästeakteur Ture Ott sah nach einer Notbremse Rot (57.), womit die Partie entschieden war. Jason Fynn Busch setzte spät den Schlusspunkt, während Jan Kaufmanns Treffer nur Ergebniskosmetik blieb.
Willingen ergattert ersten Punkt
Der SC Willingen stoppte seine Niederlagenserie und holte mit einem disziplinierten Defensivauftritt den ersten Punkt. Torhüter Octavian Potcoava glänzte mehrfach, unter anderem gegen Yildiz und Rakk, während nach vorn nur wenige Chancen entstanden. Die größte Möglichkeit vergab Florian Heine, der aus bester Position verzog (78.). In der Nachspielzeit hielt Potcoava auch den letzten Freistoß sicher fest – der erste Punkt der Upländer ist damit sicher.
Rückkehrer schlägt direkt zu
Beflügelt von der Rückkehr von Marlin Porada gelang dem OSC Vellmar der erste Saisonsieg – und das in beeindruckender Manier. Lukas Geisler stellte mit einem Doppelschlag früh die Weichen (22., 24.), ehe Maximilian Agyekum und Rolf Sattorov nachlegten. Porada selbst krönte sein Comeback mit dem 5:0 (75.), ehe Jan Henrik Wolf noch der Ehrentreffer gelang.
Erneut torreich
Dörnberg erwischte gegen die regionalligaverstärkte Reserve der SG Barockstadt einen rabenschwarzen Tag. Tobias Göbel eröffnete früh den Torreigen und traf insgesamt dreimal, während Louis Fuchs doppelt erfolgreich war. Die Hausherren zeigten Moral und verkürzten durch Rico Lotzgeselle per Elfmeter und Sandro Bätzing auf 2:5, ehe die Gäste noch zweimal nachlegten. Fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Diskussionen, änderten aber nichts am klaren Ausgang.
Am Ende deutlich
Der TSV Wabern stemmte sich mit großem Einsatz gegen den Vizemeister aus Bad Soden, konnte die Niederlage gegen den Favoriten jedoch nicht verhindern. Martin Mühlberger hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (4.), doch Ehlert und Costa Sabate drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Wabern mehrmals knapp – am Ende nutzten die Gäste ihre Qualität eiskalt und erhöhten durch Noori und Hilchenbach.
Hitziges Duell beim Wiedersehen
Vor 600 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Derby, das keinen Sieger fand. Lars Michels brachte Wolfhagen früh per Kopf in Front, ehe Kassel nach der Pause zunehmend Druck machte. Mehrfach rettete das Aluminium, doch Hazar Kanat gelang schließlich nach Vorarbeit von Pagna der Ausgleich (80.). In einer Partie mit elf gelben Karten vergaben beide Teams in der Schlussphase Chancen auf den Sieg.
Mehr zum Spiel hier.