Comebacker ebnet Vellmars Weg – Klei/Hun/Doh und Dörnberg chancenlos

Dörnberg erwischte gegen die regionalligaverstärkte Reserve der SG Barockstadt einen rabenschwarzen Tag. Tobias Göbel eröffnete früh den Torreigen und traf insgesamt dreimal, während Louis Fuchs doppelt erfolgreich war. Die Hausherren zeigten Moral und verkürzten durch Rico Lotzgeselle per Elfmeter und Sandro Bätzing auf 2:5, ehe die Gäste noch zweimal nachlegten. Fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Diskussionen, änderten aber nichts am klaren Ausgang.

Der TSV Wabern stemmte sich mit großem Einsatz gegen den Vizemeister aus Bad Soden, konnte die Niederlage gegen den Favoriten jedoch nicht verhindern. Martin Mühlberger hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht (4.), doch Ehlert und Costa Sabate drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Wabern mehrmals knapp – am Ende nutzten die Gäste ihre Qualität eiskalt und erhöhten durch Noori und Hilchenbach.

Vor 600 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Derby, das keinen Sieger fand. Lars Michels brachte Wolfhagen früh per Kopf in Front, ehe Kassel nach der Pause zunehmend Druck machte. Mehrfach rettete das Aluminium, doch Hazar Kanat gelang schließlich nach Vorarbeit von Pagna der Ausgleich (80.). In einer Partie mit elf gelben Karten vergaben beide Teams in der Schlussphase Chancen auf den Sieg.

