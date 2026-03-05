Comeback zweier Fußball-Rentner möglich: Letztes Aufgebot zum Start

– Foto: Thomas Nast

In der Fußball-Landesliga geht es an diesem Wochenende wieder los. Der TSGV Waldstetten muss am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Bad Boll antreten. Es ist das Duell Siebter gegen den Vierten.

Die Sorgenfalten bei Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer könnten aktuell größer nicht sein, Personalsorgen gibt es nahezu auf jeder Position. Besonders bitter: Max Dudium war kurz davor, nach seiner langwierigen Fußverletzung zurückzukommen, hat nun aber einen Rückschlag im Training erlitten. Wann er den nächsten Versuch zum Comeback machen kann, ist ungewiss.

Bereits im Dezember hat sich Eric Taxis einen Bänderriss im Knöchel zugezogen. Die ersten leichten Übungen macht er bereits wieder auf dem Platz, doch es dürfte noch zwei bis drei Wochen dauern, ehe er wieder zurückkommt. Glücklicherweise ist Marc Heinzmann wieder rechtzeitig fit geworden. Er hatte sich während der Vorbereitung eine Rippe angebrochen.

Weiter geht es mit den Waldstetter Ausfällen: Luka Vodopija hat Schmerzen am Syndesmoseband, musste das Training wieder abbrechen, auch er wird in Bad Boll nicht spielen können. Niels Waldraff hat eine Zerrung im Oberschenkel und Stürmer Patrick Nagler musste sich einem operativen Eingriff unterziehen. Auf ihn kann Krätschmer aller Voraussicht nach zumindest in der kommenden Woche wieder zurückgreifen. Länger ausfallen wird auch Defensiv-Allrounder Jonas Kurz. Hier folgen noch einige Untersuchungen. Zu guter Letzt ist Jannik Kurfess im Urlaub.

So sieht die Faktenlage aus, Krätschmer und sein Co-Trainer Sven Reinders müssen nun die beste Konstellation mit denjenigen Spielern finden, die noch übrig sind. „Die Situation ist so, wie sie ist. Daran können wir nichts ändern. Wir werden schon eine schlagkräftige erste Elf auf den Platz bekommen“, sagt der TSGV-Trainer dennoch zuversichtlich. Danach aber wird es tatsächlich eng. Nicht das erste Mal wird sich Simon Fröhlich zur Verfügung stellen und auf der Bank Platz nehmen. Ebenfalls bereit erklärt hat sich auch Mario Rosenfelder, Sportlicher Leiter des TSGV. Dazu gesellen werden sich Akteure aus der U23 der Waldstetter.

Das i-Tüpfelchen war die Vorbereitung auf die restliche Runde. Trainieren auf dem eigenen Gelände war kaum möglich. „Die Platzsituation war nicht glücklich, aber da kann man niemand einen Vorwurf machen. Die Verletzungen in dieser Vielzahl treffen uns jedoch wirklich hart“, gibt Krätschmer zu. Gegen Bad Boll erwartet er dennoch eine enge Partie, wie es eigentlich immer enge Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften waren. „Der Trainerwechsel hat den Bollern gutgetan. Das ist eine starke Mannschaft, die nicht zu Unrecht auf dem siebten Tabellenplatz steht“, äußert sich Krätschmer respektvoll über den kommenden Gegner, gegen den er ein Duell auf Augenhöhe erwartet. Es wird somit sicher ein spannendes erstes Pflichtspiel in der Landesliga in diesem Jahr.