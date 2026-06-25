Comeback zum WSV: Felix Herzenbruch zieht es wieder nach Wuppertal Nachdem er in der Saison 2012/13 zuletzt für den Wuppertaler SV ausgelaufen ist, zieht es Felix Herzenbruch nun zurück ins Stadion am Zoo. von Linus Bien · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

Felix Herzenbruch zieht es zurück in die Heimat zum WSV. – Foto: Boris Hempel

Es ist schon fast ein Transfer-Coup, den der Wuppertaler SV mit seinem ersten externen Zugang landet: Felix Herzenbruch kehrt nach einigen spannenden Stationen – unter anderem in der 3. Liga – zurück an alte Wirkungsstätte. Nach einer enttäuschenden Regionalliga-Saison und dem folgerichtigen Abstieg, soll der erfahrene Abwehrspieler in der Oberliga Niederrhein eine Stütze des Erfolgs werden.

>>> Hier kommt ihr zu Felix Herzenbruch Sportlich lief es beim Wuppertaler SV in der vergangenen Spielzeit überhaupt nicht. Letztlich stand der unterm Strich verdiente Abstieg des Traditionsklubs fest. Entsprechend muss sich der Verein nach zehn Jahren Regionalliga wieder auf die Oberliga vorbereiten. Und diese hat mit Mannschaften wie der SSVg Velbert, KFC Uerdingen, der SpVg Schonnebeck und der zwangsabgestiegenen U23 von Fortuna Düsseldorf mächtig was zu bieten. Ein direkter Wiederaufstieg ist für die Rot-Blauen also definitiv keine Pflichtaufgabe, auch wenn es in Vereinskreisen sicherlich der große Wunsch ist. Erfahrung könnte ein Stabilisator für die WSV-Defensive werden Mit Felix Herzenbruch kann der Verein von der Wupper also endlich seinen ersten externen Zugang vorstellen. Und der 33-jährige Abwehrspieler ist kein Unbekannter: In Wuppertal geboren, hat er beim WSV einige Jugendmannschaft durchlaufen. Von 2011 bis 2013 ging Herzenbruch seine ersten Schritte im Herrenbereich und stand in 45 Regionalliga-Spielen für die Bergischen auf dem Platz.

Über Rot-Weiß Oberhausen ging es für ihn zum SC Paderborn, wo er erste Einsätze in der 3. Liga sammelte. Anschließend lief Felix Herzenbruch für Rot-Weiss Essen auf, worauf 2023 der Schritt zur SSVg Velbert folgte. Mit Velbert hat er in drei Jahren – zuletzt sogar als Kapitän – zwei Abstiege und den zwischenzeitlichen direkten Wiederaufstieg geschafft. Jetzt zieht es den Routinier also wieder zur alten Liebe. Mit diesem Transfer kommt beim Wuppertaler SV natürlich Freude auf: „In seiner bisherigen, anspruchsvollen Profikarriere hat er auf und neben dem Platz wertvolle Erfahrungen gesammelt und sich zu einem Führungsspieler entwickelt, der Verantwortung übernimmt und mit Leidenschaft und Ehrgeiz vorangeht“, erklärt Sportvorstand Lennart Strufe. Entsprechend ist zu erwarten, dass er im System des neuen Trainers Tim Schneider eine entscheidende Rolle spielen kann, denn eine gewisse Reife kann die WSV-Defensive ganz sicher gebrauchen, vor allem mit Blick auf die vergangene Spielzeit, in der das Team mit 70 Gegentreffern die zweitschwächste Abwehr stellte.