Comeback von Timo Sieben beim Unterbau des FC Bierstadt

Wiesbaden. Die winterlichen Veränderungen im Kader des Gruppenligisten FC Bierstadt sind überschaubar. Vom Klassengefährten SV Wallrabenstein ist Keeper Lars Machenheimer zurückgekehrt, dazu will Chefcoach René Keutmann zwei A-Jugendliche aus den eigenen Reihen heranführen, während Feldspieler Quirin Wimmer zum SV Niedernhausen gewechselt ist. Und doch hat sich im Lager des FCB so einiges getan.

So hat Christian Schirmer den Part in der sportlichen Leitung von Heike Bernhardt übernommen, die sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen hat und gebührend verabschiedet wurde. „Sie hat super Arbeit geleistet. Alles ist im Einvernehmen erfolgt“, sagt René Keutmann, der beim aktuellen Tabellenneunten eine Vereinbarung getroffen hatte, die die Saison 2026/27 einschließt. Mitte 2019 war er vom SV Wallrabenstein nach Bierstadt gewechselt, wo er beim FCB längst zu einem Fixpunkt geworden ist. Was die A-Liga-Zweite angeht, ist die Kontinuität in der Coachingzone nicht ganz so ausgeprägt. Anstelle von Alan Andiryous hat im Jahresendspurt Timo Sieben die Regie im Unterbau übernommen, der für junge Spieler der eigenen Schmiede zum Sprungbrett werden soll. Unter Timo Sieben, der in Bierstadt wohnt, hat sich das Team mit der Bilanz von fünf Siegen und den beiden Niederlagen gegen Sonnenberg II aus dem Keller auf Platz zehn gehievt. Für Timo Sieben, der in Bierstadt fußläufig nur eine Minute vom Sportplatz entfernt wohnt, nach der erfolgreichen und prägenden Zeit bei der SG Walluf ein prima Comeback.

Längere Pause genutzt, um Akkus aufzuladen

Ursprünglich war die Abmachung mit dem FCB nur bis zur Winterpause befristet, doch jetzt sei die Entscheidung gefallen, „dass es Sinn macht, die Saison bis zum Ende durchzuziehen“, sagt Timo Sieben: „Die Pause von anderthalb Jahren habe ich gebraucht, um richtig loszulassen und runterzukommen“, bekennt er rückblickend, um jetzt voller Tatendrang den Re-Start hinzulegen. Mit Bierstadts Zweiter den Positivtrend bestätigen und Spieler in Richtung FCB-Erste entwickeln, das sind seine Ansatzpunkte für die Restrunde, danach werde man weitersehen. Wobei er „grundsätzlich in Zukunft wieder etwas höherklassiger“ trainieren möchte. Doch dass heiße nicht, dass sein Engagement beim FC Bierstadt im Sommer automatisch ende, lässt er durchblicken. Derweil wollen Trainer Marlon Ermer und Pia Keutmann, die im Athletik- und Sprintbereich Schwerpunkte setzt, in der Gruppenliga-U19 dafür sorgen, dass der Nachschub an jungen Spielern für die Männer-Teams gewährleistet bleibt.

Erik Redeker zum SV Wallrabenstein

Der SV Wallrabenstein, der durch den Weggang von Lars Machenheimer ohne Torwart dastand, hat inzwischen mit Erik Redeker (zuletzt SG Schlangenbad, davor RW Darmstadt, FC Bierstadt) Ersatz für die Position zwischen den Pfosten gefunden.