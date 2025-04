"Comeback" von Höving in Varenrode

Für die Saison 2025/2026 gelingt dem SW Varenrode die Verpflichtung von Florian Höving für der Trainerposition der Schwarz-Weißen. Höving kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück, den er nach seiner aktiven Spieler-Laufbahn, zum Start in die Trainerkarriere in Richtung SC Spelle Venhaus verlassen hatte.

Nachdem Höving zunächst bei der U17 des SCSV erste Erfahrungen als Co-Trainer machen konnte, wuchs in ihm schnell der Wunsch nach mehr. Er absolvierte während seiner aktiven Zeit als Co-Trainer (2020 - 2022) parallel seine B-Lizenz, die er erfolgreich erwarb.

Nach dem Abstieg aus der Landes- in die Bezirksliga und einer weiteren Saison dort, sieht es aktuell so aus, als wenn der Wiederaufstieg gelingen würde. Die Mannschaft um Florian steht als ungeschlagener!! Tabellenführer an der Spitze der Bezirksliga.

Höving trifft in Varenrode auf einen alten Bekannten im Trainerteam. Oliver Thale bleibt uns glücklicherweise erhalten und wird nächste Saison mit Florian zusammen die Mannschaft trainieren.