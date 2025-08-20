Comeback von Aartals Torjäger: „Immer noch eine Rakete“

Aartal. Jahrelang war er die „Lebensversicherung“ der SG Aartal. Ob Kreisoberliga oder A-Liga, Aufstiegs- oder Abstiegskampf: Seine Tore hat Christian Kornrumpf für die Spielgemeinschaft des TSV Offenbach, des SSV Niederweidbach/Roßbach und des SSV Bischoffen immer gemacht. Nun gab der Angreifer am Sonntag beim 3:2-Heimerfolg gegen die SG Dietzhölztal in der Fußball-A-Liga Dillenburg sein Comeback.