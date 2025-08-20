Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Comeback von Aartals Torjäger: „Immer noch eine Rakete“
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach 443 Tagen gibt der 38-jährige Christian Kornrumpf sein Comeback beim Fußball-A-Ligisten SG Aartal. Im Interview spricht der Torjäger über Gründe und mögliche weitere Einsätze +++
Aartal. Jahrelang war er die „Lebensversicherung“ der SG Aartal. Ob Kreisoberliga oder A-Liga, Aufstiegs- oder Abstiegskampf: Seine Tore hat Christian Kornrumpf für die Spielgemeinschaft des TSV Offenbach, des SSV Niederweidbach/Roßbach und des SSV Bischoffen immer gemacht. Nun gab der Angreifer am Sonntag beim 3:2-Heimerfolg gegen die SG Dietzhölztal in der Fußball-A-Liga Dillenburg sein Comeback.