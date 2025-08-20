 2025-08-20T04:22:19.839Z

Interview
Christian Kornrumpf, langjähriger Torjäger der SG Aartal, kehrte Sonntag aus dem „Fußballruhestand“ zurück. © SG Aartal
Christian Kornrumpf, langjähriger Torjäger der SG Aartal, kehrte Sonntag aus dem „Fußballruhestand“ zurück. © SG Aartal

Comeback von Aartals Torjäger: „Immer noch eine Rakete“

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Nach 443 Tagen gibt der 38-jährige Christian Kornrumpf sein Comeback beim Fußball-A-Ligisten SG Aartal. Im Interview spricht der Torjäger über Gründe und mögliche weitere Einsätze +++

Verlinkte Inhalte

KLA Dillenburg
Aartal
Christian Kornrumpf
Christian Kornrumpf

Aartal. Jahrelang war er die „Lebensversicherung“ der SG Aartal. Ob Kreisoberliga oder A-Liga, Aufstiegs- oder Abstiegskampf: Seine Tore hat Christian Kornrumpf für die Spielgemeinschaft des TSV Offenbach, des SSV Niederweidbach/Roßbach und des SSV Bischoffen immer gemacht. Nun gab der Angreifer am Sonntag beim 3:2-Heimerfolg gegen die SG Dietzhölztal in der Fußball-A-Liga Dillenburg sein Comeback.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 020.8.2025, 19:30 Uhr
RedaktionAutor