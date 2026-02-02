Comeback: Trabitz-Kapitän Renner zurück nach Grafenwöhr Der schon in höheren Ligen spielende, erfahrene Mittelfeldspieler verlässt den ambitionierten Neuling und schließt sich zur neuen Saison wieder seinem Heimatverein an von PM / Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Comeback beim Heimatverein: Ab Sommer trägt Johannes Renner wieder das Grafenwöhrer Trikot. – Foto: Florian Danninger

Überraschende Nachricht für die Öffentlichkeit, eine gute Nachricht sicherlich für die Fans der SV TuS/DJK Grafenwöhr: Wie der Verein in einer Pressemitteilung an FuPa informiert, kehrt Johannes Renner (35) nach zwei Jahren bei der SpVgg Trabitz im Sommer diesen Jahres in die Garnisonsstadt zurück und schnürt künftig wieder für seinen Heimatverein die Fußballschuhe. Der erfahrene Mittelfeldspieler, der gegenwärtig beim ambitionierten Nachbarverein eine prägende Rolle spielt, wird zur Saison 2026/27 wieder das gelb-schwarze Trikot tragen und seine Erfahrung beim Ex-Landesligisten einbringen.



SVG-Coach Turan „Bobby“ Bafra äußerte sich sehr positiv zur Rückkehr von Johannes Renner nach Grafenwöhr und bezeichnete ihn dabei als verlorenen Sohn. "Ich habe mit Johannes mehrere intensive Gespräche geführt und mich sehr dafür eingesetzt, ihn in meiner Mannschaft und wieder in Grafenwöhr zu haben. Umso mehr freut es mich, dass der Transfer zustande gekommen ist“, sagt Bafra. Zur Bedeutung des Rückkehrers für den Verein ergänzte der Trainer: „Irgendwie gehört Johannes einfach nach Grafenwöhr.“

Gleichzeitig übernimmt Johannes Renner künftig auch zusätzliche Verantwortung auf dem Spielfeld: Der Rückkehrer wird bei der SV Grafenwöhr die Rolle eines spielenden Co-Trainers ausfüllen und löst damit Markus Kraus ab. In dieser Funktion soll er das Trainerteam um Chefcoach Bafra aktiv unterstützen, junge Spieler anführen und seine langjährige Erfahrung gezielt weitergeben. Als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz übernimmt Renner damit eine wichtige Führungsrolle - sowohl in taktischer Hinsicht als auch im mannschaftlichen Gefüge. Der Verein setzt dabei bewusst auf seine Persönlichkeit und Spielintelligenz, um Stabilität, Mentalität und um noch mehr Struktur ins Team zu bringen - auf und neben dem Platz. Zudem erwartet Bafra zusätzliche Qualität im Spiel seiner Mannschaft: „Wir freuen uns auf seine Stärke bei Standardsituationen und seine spielerischen Qualitäten.“



Der aus Gmünd stammende Renner begann seine Fußballerkarriere in Grafenwöhr, bevor er in jungen Jahren zum TSV Gmünd, später dann zur SpVgg Weiden sowie zum SV Etzenricht wechselte. Zur Saison 2012/13 zog es Johannes Renner zurück nach Grafenwöhr, wo er zwölf Jahre verbrachte und sich schnell als Stammspieler, sowie als langjähriger Kapitän etablierte. Vor seinem Wechsel nach Trabitz im Sommer 2024 sammelte der Mittelfeldmotor in der Bezirksliga Nord und teilweise auch in der Landesliga über viele Jahre wertvolle Erfahrungen und glänzte regelmäßig mit sehenswerten Torbeteiligungen. Insgesamt kann Renner auf beeindruckende Karrierezahlen zurückblicken: Es absolvierte rund 375 Spiele, markierte 128 Tore und weist bislang 131 Assists in seinem bisherigen Amateurfußball-Wirken vor.





Mit Beginn der Saison 2024/25 schlüpfte Renner in die Rolle des Spielführers bei der ambitionierten SpVgg Trabitz in der Kreisklasse West. Als dortiger Leistungsträger erzielte er in seiner ersten Saison 13 Tore, glänzte 24 Mal als Vorbereiter in 26 Spielen und trug damit wesentlich zur Meisterschaft und dem direkten Aufstieg in die Kreisliga Nord bei. Renner war und ist beim Grafenwöhrer Ligarivalen immer noch ein wichtiger Baustein im Spielaufbau und zeigt immer wieder auf einer Vielzahl von Positionen im offensiven Mittelfeld seine Qualitäten. Sein Torinstinkt und seine Vorlagenbereitschaft prägen das Offensivspiel des aktuell Tabellenzweiten extrem.



Den abschließenden Worten von Turan Bafra ist die Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Johannes Renner zu entnehmen, er begrüßt die Personalentscheidung sehr: „Ich bin davon überzeugt, dass diese Lösung für beide Seiten sehr gut passt. Wir gehen mit einem absoluten Führungsspieler gestärkt in die neue Saison.“