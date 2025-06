Comeback-Story: Wie Wohnste Fußballfauen den Abstiegskampf drehten

Es war eine herausragende Rückrunde: Dank einer fantastischen Aufholjagd sicherten sich die Wohnster Fußballfrauen noch den Klassenerhalt in der Landesliga. Dabei schien der MTV am Ende der Hinrunde kaum noch zu retten zu sein.

Mit 0:10 hatten die Fußballerinnen aus Wohnste im November bei Oste/Oldendorf verloren. Es war der Tiefpunkt inmitten einer Niederlagenserie. Gut, der Punktabstand zum rettenden Ufer war noch nicht ganz so groß. Doch ohne die Stammtorhüterin Janine Kuczynski, die sich einige Wochen zuvor schwer verletzt hatte, schien die Elf in dieser starken Liga nicht mehr konkurrenzfähig zu sein. „Viele haben nach der Hinrunde nicht mehr daran geglaubt, dass wir die Klasse halten können“, so Kapitänin Sarah Meier, die ihrer Mannschaft nach einer Verletzung ebenfalls lange in der Hinrunde fehlte.

Doch mitten in dieser Tristesse gab es eine Person, die voranging – Trainerin Britta Elmers. „Ich hatte schon damals entschieden, dass ich am Saisonende mein Amt aus persönlichen Gründen niederlegen werde“, so Elmers. „Das wusste auch das Team. Ich wollte mich aber nicht mit einem Abstieg verabschieden, und ich bin so froh und dankbar, dass die gesamte Mannschaft und mein Trainer-Team hinter mir gestanden hat und wir alle gemeinsam an einem Strang gezogen haben.“