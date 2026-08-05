Comeback: Stefan Meyer ist zurück beim FC Tegernheim

Hat sich ein drittes Mal dem FC Tegernheim angeschlossen: Stefan Meyer. – Foto: Charly Becherer

Eine angespannte Personalsituation, gepaart mit einem missratenen Saisonstart: Landesligist FC Tegernheim durchlebt keine einfache Phase. Da tut ein Lichtblick personeller Natur natürlich gut. Und den gibt es am Hohen Sand. Die Regensburger Vorstädter wurden kurzfristig nochmal auf dem Transfermarkt aktiv und können einen namhaften Rückkehrer in ihren Reihen begrüßen. Ab sofort trägt Stefan Meyer wieder das Trikot des FCT. Der 35-jährige Mittelfeldspieler kommt mit reichlich Erfahrung im Gepäck und spielte bis hoch in die Bayernliga. Weil er zuletzt seit über einem Jahr ohne Verein war, konnte der Transfer rasch und unkompliziert über die Bühne gehen.

Sein Debüt für seinen neuen, alten Verein hat Meyer bereits gegeben. Letzten Freitag bei der Auswärtsniederlage in Bogen wirkte der Routinier erstmals mit – und stand sogleich in der Startformation. „Ja, Steff ist jetzt fest bei uns dabei“, bestätigt Tegernheims Trainer Andreas Lengsfeld auf FuPa-Nachfrage. Diese Neuverpflichtung hängt auch mit der aktuellen Verletzungsmisere beim Landesligisten zusammen. Rund ein halbes Dutzend Stammspieler ist derzeit außen vor. „Es hat sich kurzfristig nach unseren ganzen Verletzungen etc. ergeben, da mein Co-Trainer Jojo Bierlmeier und ich ihn gut kennen“, so Lengsfeld, der seinen neuen Schützling vor einigen Jahren bereits beim ASV Cham in der Bayernliga unter seiner Fuchtel hatte. Der FC-Trainer freut sich wie die Verantwortlichen sehr über die Zusage Meyers und hofft auf eine sofortige Verstärkung im Abstiegskampf.



Für den ehemaligen Junioren-Bundesligaspieler des SSV Jahn Regensburg ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bereits in der Saison 2010/11 sowie zwischen 2017 und 2019 trug Stefan Meyer das Tegernheimer Trikot. Mit seinem Speed und seiner Torgefahr machte er sich seinerzeit einen guten Namen am Hohen Sand. Außerdem lief der 35-Jährige für den SV Burgweinting, den TSV Bogen, den ASV Cham und den TV Schierling auf. In Bogen und Cham spielte er Bayernliga. Die Schierlinger führte er auch als Spielertrainer aufs Feld. Nach einem kurzen, erneuten Intermezzo beim ASV Cham während der Frühjahresrunde 2024/25, war Meyer vereinslos. Den Spaß am Fußball hat er aber nicht verloren, so kickte er regelmäßig in der Freizeitliga „Bunte Liga“ mit. Nun soll er seinen Teil dazu beitragen, dass der FC Tegernheim erneut die Landesliga halten kann. Am heutigen Mittwochabend steht das Derby daheim gegen den TSV Kareth-Lappersdorf auf dem Programm.