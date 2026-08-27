COMEBACK-SIEG ZUM 3.-LIGA-AUFTAKT! 💛🖤 3. Liga, Gruppe 3: Männedorf II - Kosova II von Ivan Bochicchio · Heute, 06:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: benbox

💛🖤Unser M2 ist mit einem beeindruckenden 4:3‑Erfolg gegen den FC Kosova in die neue Saison gestartet. Der erste Auftritt in der 3. Liga bot alles, was ein Fussballspiel spannend macht: Tempo, Leidenschaft, ein zwischenzeitlicher Rückstand und ein Comeback, dass das Widenbad zum Beben brachte.

Der FCM2 erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. Doch trotz der starken Anfangsphase brachte sich das Team durch individuelle Fehler selbst in Bedrängnis. Die Gäste drehten das Spiel und lagen zwischenzeitlich mit 1:3 vorne.

Die Partie wurde zunehmend hitzig und hart umkämpft, geprägt von intensiven Zweikämpfen und hoher Emotionalität. Genau in dieser Phase zeigte das M2 grosse Moral und Charakterstärke. Mit enormem Einsatz und klarer Entschlossenheit kämpfte sich die Mannschaft zurück ins Spiel. Bochicchio und Di Bella sorgten mit ihren Treffern für den Ausgleich, bevor Neuzugang Aebischer in der 89. Minute den vielumjubelten Siegtreffer erzielte.