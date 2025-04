– Foto: Reinhard Rehkamp

Comeback-Sieg unter Flutlicht TuS Bersenbrück schlägt Rehden mit 2:1 – und rückt auf Rang drei vor Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Rehden Bersenbrück

Der TuS Bersenbrück hat am Freitagabend ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen der Oberliga Niedersachsen gesetzt. Mit einem 2:1-Erfolg gegen den zuvor seit über einem halben Jahr ungeschlagenen BSV Schwarz-Weiß Rehden feierte das Team von Trainer Andy Steinmann einen hochverdienten Heimsieg – und klettert in der Tabelle auf Rang drei.

Vor 600 Zuschauern im Hasestadion erwischten die Gäste aus Rehden den besseren Start. In einer intensiven, aber zunächst chancenarmen ersten Hälfte nutzte Shkrep Stublla in der 41. Minute einen Moment der Unordnung in der Bersenbrücker Defensive zur Führung. Der TuS, der bereits in der Vorwoche mit einem 1:1 beim Spitzenreiter Atlas Delmenhorst überzeugt hatte, ließ sich davon jedoch nicht beirren. Eiter gleicht aus, Manneh dreht das Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Bersenbrück deutlich mehr Präsenz in der Offensive. Kapitän Nicolas Eiter belohnte den mutigen Auftritt nach einem Standard mit dem verdienten Ausgleich (51.). Angetrieben von der Kulisse entwickelte sich eine temporeiche Begegnung, in der Saikouba Manneh, nach Verletzungspause zurück im Kader, in der 70. Minute die entscheidende Szene setzte. Mit einem entschlossenen Abschluss sorgte der Rückkehrer für die 2:1-Führung und avancierte damit zum umjubelten Matchwinner. Gestern, 20:00 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden 2 1