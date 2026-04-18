Comeback-Quecken! Sport-Club dreht 0-2 Rückstand zur Pause von Timo Engelhardt · Gestern, 23:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Die Quecken erwischten einen aktiven Start und kamen früh über die rechte Seite zu ersten Aktionen. Zwei scharfe Hereingaben sorgten direkt für Unruhe. Beim ersten Mal war Ingolstadts Keeper Rafael Eßlinger auf dem Posten, beim zweiten fand der Ball im Zentrum keinen Abnehmer. Auch danach blieb Eltersdorf dran, erneut kam eine Hereingabe von Moritz Fischer gefährlich in die Box, wieder fehlte in der Mitte der letzte Kontakt. In der 8. Minute meldeten sich die Jungschanzer erstmals richtig an. Nach einer Ecke stieg Donald Nduka am höchsten, setzte seinen Kopfball aber vorbei. Auf der anderen Seite blieb der Sport-Club gefährlich, doch die letzte Präzision im Strafraum fehlte weiterhin. Mit zunehmender Spieldauer wurde Axel Hofmann dann zum entscheidenden Faktor. Erst scheiterte Patrick Bachmann nach einem Steckpass halblinks in den Sechzehner mit einer Glanzparade am SCE-Schlussmann, eine Minute später musste Hofmann nach einem wuchtigen Distanzschuss erneut eingreifen. Nach 14 Minuten wurde es bei einem Freistoß von rechts gefährlich, Yannik Jassmann setzte seinen Kopfball nur knapp am Kasten vorbei. Auch Sebastian Marx kam nach einer scharfen Flanke von Patrick Ort zum Abschluss, doch sein Kopfball war zu zentral.

Die Partie blieb intensiv, allerdings bekam sie zunehmend eine hektische Note, weil der Schiedsrichter dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Viele kleine Entscheidungen ergaben wenig Sinn und nahmen dem Spiel wiederholt den Rhythmus. In der 20. Minute prüfte Jassmann Eßlinger mit einem Schuss vom Sechzehner, doch der Ingolstädter Torhüter klärte. In der 25. Minute zeigte Dr. Quirin Demlehner dann auf den Punkt. André Karmann drängte Micah Ham ab und wurde dabei gezogen, im Strafraum gingen beide zu Boden. Der fällige Strafstoß war in der Bewertung fragwürdig, Berkay Öztürk nutzte ihn zur 0:1 Führung. Eltersdorf versuchte zu antworten. Jassmann zwang Eßlinger in der 27. Minute mit einem Torschuss zu einer weiteren Parade, und auch bei einer dicken Möglichkeit der Gäste hielt Hofmann seine Mannschaft im Spiel, als sich Ham stark durchtankte, aber am bis dahin besten Quecken scheiterte. Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Nackenschlag. In der 37. Minute wurden die Eltersdorfer durch ein schnelles Umschaltspiel überrumpelt, am Ende stand Ham frei vor Hofmann und lupfte zum 0:2 ein. Nur drei Minuten später rollte der nächste Ingolstädter Angriff, erneut kam Ham zum Abschluss, diesmal war Hofmann der Sieger.