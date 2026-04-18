– Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner
Comeback-Quecken! Sport-Club dreht 0-2 Rückstand zur Pause
von Timo Engelhardt · Gestern, 23:41 Uhr · 0 Leser
Fr., 17.04.2026, 19:00 Uhr
Die Quecken erwischten einen aktiven Start und kamen früh über die rechte Seite zu ersten Aktionen. Zwei scharfe Hereingaben sorgten direkt für Unruhe. Beim ersten Mal war Ingolstadts Keeper Rafael Eßlinger auf dem Posten, beim zweiten fand der Ball im Zentrum keinen Abnehmer. Auch danach blieb Eltersdorf dran, erneut kam eine Hereingabe von Moritz Fischer gefährlich in die Box, wieder fehlte in der Mitte der letzte Kontakt.
In der 8. Minute meldeten sich die Jungschanzer erstmals richtig an. Nach einer Ecke stieg Donald Nduka am höchsten, setzte seinen Kopfball aber vorbei. Auf der anderen Seite blieb der Sport-Club gefährlich, doch die letzte Präzision im Strafraum fehlte weiterhin. Mit zunehmender Spieldauer wurde Axel Hofmann dann zum entscheidenden Faktor. Erst scheiterte Patrick Bachmann nach einem Steckpass halblinks in den Sechzehner mit einer Glanzparade am SCE-Schlussmann, eine Minute später musste Hofmann nach einem wuchtigen Distanzschuss erneut eingreifen. Nach 14 Minuten wurde es bei einem Freistoß von rechts gefährlich, Yannik Jassmann setzte seinen Kopfball nur knapp am Kasten vorbei. Auch Sebastian Marx kam nach einer scharfen Flanke von Patrick Ort zum Abschluss, doch sein Kopfball war zu zentral.
Die Partie blieb intensiv, allerdings bekam sie zunehmend eine hektische Note, weil der Schiedsrichter dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Viele kleine Entscheidungen ergaben wenig Sinn und nahmen dem Spiel wiederholt den Rhythmus. In der 20. Minute prüfte Jassmann Eßlinger mit einem Schuss vom Sechzehner, doch der Ingolstädter Torhüter klärte. In der 25. Minute zeigte Dr. Quirin Demlehner dann auf den Punkt. André Karmann drängte Micah Ham ab und wurde dabei gezogen, im Strafraum gingen beide zu Boden. Der fällige Strafstoß war in der Bewertung fragwürdig, Berkay Öztürk nutzte ihn zur 0:1 Führung.
Eltersdorf versuchte zu antworten. Jassmann zwang Eßlinger in der 27. Minute mit einem Torschuss zu einer weiteren Parade, und auch bei einer dicken Möglichkeit der Gäste hielt Hofmann seine Mannschaft im Spiel, als sich Ham stark durchtankte, aber am bis dahin besten Quecken scheiterte. Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Nackenschlag. In der 37. Minute wurden die Eltersdorfer durch ein schnelles Umschaltspiel überrumpelt, am Ende stand Ham frei vor Hofmann und lupfte zum 0:2 ein. Nur drei Minuten später rollte der nächste Ingolstädter Angriff, erneut kam Ham zum Abschluss, diesmal war Hofmann der Sieger.
Nach dem Seitenwechsel war sofort zu spüren, dass der SCE das Spiel noch nicht aufgegeben hatte. Die Quecken liefen an, kamen über rechts stark durch und zwangen Eßlinger zu einer starken Parade, ehe die Jungschanzer den Ball mit vereinten Kräften klären konnten. Der verdiente Anschluss fiel kurz darauf. In der 61. Minute setzte sich Ort über die Seite durch, bediente Jassmann halbrechts an der Sechzehnerlinie, der legte ab und Robin Renner verwandelte den Distanzschuss gekonnt halbhoch rechts zum 1:2. Plötzlich war richtig Energie im Elsner Sportpark.
Eltersdorf blieb am Drücker. Renner holte sich die Kugel umgehend nach Wiederanpfiff am Mittelkreis und schickte Felix Rippert halblinks, dessen bedrängter Abschluss kam gefährlich, doch Eßlinger fischte den Ball stark aus der Ecke. Ingolstadt bekam nun seltener Entlastung, blieb aber nach Ballverlusten stets gefährlich, als Rippert einen Fehlpass spielte und Bachmann knapp neben den Pfosten abschloss.
In der 71. Minute bot sich den Quecken die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul an Rippert gab es Elfmeter, doch Göbhardt scheiterte vom Punkt an Eßlinger, der den Ball allerdings nur nach vorne abklatschen konnte und Göbhardt abstaubte.
Jetzt hatten die Eltersdorfer endgültig Lunte gerochen und wollten mehr. Sie drängten weiter und drehten die Partie in der 76. Minute komplett. Patrick Ort brachte eine Ecke in den Strafraum, Jassmann stieg hoch und köpfte zum 3:2 ein.
Binnen 15 Minuten hatte der Sport-Club das Spiel auf den Kopf gestellt. Den Schwung gaben die Quecken nicht mehr her, ließen in der Schlussphase kaum noch etwas zu und verteidigten den Vorsprung mit viel Einsatz und Willen bis zum Abpfiff.
Es war ein sehr unterhaltsames Fußballspiel und beste Werbung für den Amateurfußball.
Bernd Eigner: „Erste Halbzeit hat Ingolstadt ganze Klasse gezeigt und da waren sie uns auf jeden Fall überlegen und mit einem fragwürdigen Elfmeter in Führung gegangen und das 0:2 war ein Fehler in der Vorwärtsbewegung und in der zweiten Hälfte sind wir All-in gegangen mit 2 Spitzen und das frühe Tor nach der Pause hat uns da nochmal Aufwind gegeben. Danach sind wir stärker geworden. Und mit einem Elfmeter sowie einem Standard in Führung gegangen. Unter dem Strich verdienter Sieg, da wir Einsatz und Willen gezeigt und das wir auch gezeigt haben, dass wir dieses Ding noch ziehen wollen.“