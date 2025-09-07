Comeback-Qualitäten bewiesen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Was für eine blau-weiß-rote Woche: Mittwochs feierte der VfR Mannheim noch einen Last-Minute-Sieg beim 1. FC Normannia Gmünd, drei Tage später drehte man vor 578 Zuschauern einen 0:1-Rückstand und bezwang den 1. Göppinger SV mit 2:1 (0:1). Folgerichtig war die Stimmung nach dem sechsten Ligasieg in Serie ausgelassen. Cheftrainer Marcel Abele versprach sogar zwei trainingsfreie Tage.

Dass die Rasenspieler nach 90 Minuten solch einen imposanten Erfolg feiern dürfen, zeichnete sich zu Beginn der Partie nicht ab. Wenige Zeigerumdrehungen nach Anpfiff gab es bereits die kalte Dusche. Denis Lübke zog aus knapp 20 Metern ab und wuchtete den Ball zur frühen Gästeführung in das Tor (3.). Der VfR ließ sich von dem frühen Rückstand aber nicht beeindrucken: Bereits gegen Backnang und im bfv-Pokal gegen Pforzheim egalisierten die Quadratestädter eine gegnerische Führung. Dementsprechend ruhig wirkte auch Trainer Abele an der Seitenlinie. Auf dem Feld keimte Nervosität ebenfalls nicht auf. „Die Jungs sind bei sich geblieben und haben ruhig weitergespielt“, lobte Abele die Reaktion seiner Mannschaft. Der VfR verlagerte das Spielgeschehen vermehrt in die gegnerische Hälfte, musste sich aber gegen resolut und geschickt verteidigende Göppinger durchsetzen. Des Weiteren wollte der finale Pass nicht ankommen. Beispiel: Nach 20 Minuten schlug Enes Tubluk einen scharf getretenen Freistoß an den langen Pfosten. Innenverteidiger Christian Kuhn verfehlte die Hereingabe nur um Haaresbreite. Kurze Zeit später hatte Alexander Esswein den Ausgleich auf dem Schlappen. Der ehemalige Bundesligaprofi wurde lang angespielt, zog ins Zentrum, ließ zwei Gegenspieler stehen und zwang Göppingens Keeper Enrico Alejandro Piu zu einer Parade (24.). Blau-weiß-rote Überlegenheit war jedoch nicht mit Göppinger Lethargie verbunden. Die Schwaben setzten in den ersten 45 Minuten immer wieder kleine Nadelstiche und kamen somit auch zu dem einen oder anderen Abschluss. Doch David Nreca-Bisinger hielt sein Gehäuse sauber. Abele merkte an: „Wir waren schon dominant. Aber natürlich besteht immer die Gefahr, in einen Konter reinzulaufen. Daher ist eine gute Restverteidigung sehr wichtig.“ Mit einem 0:1-Rückstand ging es schließlich in die Kabinen. Die Frage aller Fragen in der Halbzeit lautete: Kann der VfR diese Begegnung noch drehen?

Bereits kurz nach Wiederanpfiff spürten die zahlreichen Besucher im Rhein-Neckar-Stadion, dass der VfR nochmals einen Gang hoch schaltete. Der Druck auf das gegnerische Gehäuse nahm zu. Göppingen schaffte es nicht, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen und die Aktionen final zu bereinigen. Somit konnte Esswein nach einer verunglückten schwäbischen Rettungstat den Ball von der Strafraumkante mit einer Direktabnahme unhaltbar ins untere linke Toreck versenken (51.). Der Ausgleich war hergestellt. Das Momentum schien nun auf Seiten des VfR zu sein, doch das Spiel hätte auch eine ganz andere Wendung nehmen können. Nach einer knappen Stunde bekam Göppingen aus zentraler Position einen Freistoß zugesprochen. Der Standard zerschellte zunächst an der Mauer, aber die Situation war noch nicht bereinigt. Zweimal bekam Göppingen den Abpraller zu fassen, doch beide Male ließen sie diesen Hochkaräter liegen (59.). Als Umut Sentürk den zweiten Nachschuss mit einer astreinen Grätsche von der Linie kratzte, wurde die Rettungstat ausgiebig gefeiert.