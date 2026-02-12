Comeback nach zwölf Jahren: Warum Simon Poredda wieder spielt

Als junger Mann mit 15 Toren in der Saison 2010/2011 für den SV Budberg machte Poredda die Konkurrenz auf sich aufmerksam. Im Sommer 2012 folgte der Wechsel zum Landesligisten GSV Moers. Der Stürmer schlug sofort mit 14 Treffern ein. Er wollte den nächsten Karriereschritt machen – und ging zum Oberligisten TuS Bösinghoven (heute TSV Meerbusch). Doch dort wurde der Angreifer nicht glücklich. Zudem warf ihn eine langwierige Verletzung zurück. Ohne ein Spiel für den TuS absolviert zu haben, zog‘s ihn zurück zum GSV. Ende August 2014 war dann Schluss.