Comeback nach zwölf Jahren: Warum Simon Poredda wieder spielt

Nein, als Heilsbringer, der den Abstieg aus der Kreisliga B für den SV Orsoy noch verhindern kann, sieht sich Simon Poredda nicht. „Ich will mich fit halten“, sagt der 36-Jährige zu seinem Gastspiel beim abgeschlagenen Tabellenletzten. Am Sonntag gab der ehemalige Landesliga-Kicker sein Debüt – ausgerechnet im Derby gegen den TuS Borth. Ein Treffer gelang ihm aber nicht. Orsoy unterlag 0:3.
Wie kam‘s eigentlich zur Verpflichtung des Angreifers? „Ich bin durch meinen Kumpel Oliver Morawa, dem spielenden Co-Trainer, auf den SVO aufmerksam geworden.“ Und so schnürt Poredda nach fast zwölfjähriger Pause wieder die Fußballschuhe im Ligabetrieb. Dass Poredda an Schnelligkeit und Ballgefühl nichts verlernt hat, bewies er gegen den TuS Borth.
Als junger Mann mit 15 Toren in der Saison 2010/2011 für den SV Budberg machte Poredda die Konkurrenz auf sich aufmerksam. Im Sommer 2012 folgte der Wechsel zum Landesligisten GSV Moers. Der Stürmer schlug sofort mit 14 Treffern ein. Er wollte den nächsten Karriereschritt machen – und ging zum Oberligisten TuS Bösinghoven (heute TSV Meerbusch). Doch dort wurde der Angreifer nicht glücklich. Zudem warf ihn eine langwierige Verletzung zurück. Ohne ein Spiel für den TuS absolviert zu haben, zog‘s ihn zurück zum GSV. Ende August 2014 war dann Schluss.
Beim B-Ligisten möchte Simon Poredda möglichst an seine alten Glanzzeiten anknüpfen und mithelfen, dass der SVO nach mehr als einem Jahr wieder mal ein Sieg gelingt.
Der Blick auf das Spielerprofil von Poredda lohnt sich, denn der treffsichere Offensivspieler hat in seiner Karriere früh für Furore gesorgt. So schoss er im Trikot des GSV Moers beispielsweise die VSF Amern mit einem Viererpack im Alleingang ab, beim SV Budberg entschied er ebenfalls einige Spiele quasi in Selbstverantwortung - wie beim 3:0 gegen den TuS Fichte Lintfort (heute 1. FC Lintfort).