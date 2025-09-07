Comeback nach Rückstand

– Foto: Jan Gundlach

Der FSV Dörnberg hat in der Verbandsliga Nord ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit 3:1 bezwangen die Habichtswälder den favorisierten SV Buchonia Flieden und feierten damit den zweiten Saisonsieg.

Heute, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SV Buchonia Flieden SV Flieden 3 1 Abpfiff + Video Die Partie begann zerfahren, geprägt von vielen Unterbrechungen und Zweikämpfen im Mittelfeld. Nach einer knappen Viertelstunde schlug Flieden jedoch zu: Lukas Marvin Friedrich setzte Merlin Sippel in Szene, der mit dem ersten Torschuss der Gäste überlegt ins linke Eck vollendete (15.). Kurz darauf musste Trainer Christian Kreß bereits wechseln, da Ronaldo Zenuni angeschlagen vom Feld musste. Samuel Larbig kam ins Spiel und hätte um ein Haar erhöht, doch sein Kopfball strich knapp am Tor vorbei (32.).

Dörnberg brauchte eine Weile, um in die Begegnung zu finden, arbeitete sich dann aber über den Kampf ins Spiel. Die erste große Gelegenheit ließ Max Scheuermann noch ungenutzt, als er im Eins-gegen-eins zu zentral abschloss (33.). Wenige Minuten später machte er es besser: Nach Vorarbeit von Florian Müller erkämpfte er sich im Nachsetzen den Ball zurück und schob zum 1:1 ein (40.). Damit war der Bann gebrochen. Nur fünf Minuten später setzte sich Diart Ejupi nach Ballgewinn von Tobias Gunkel stark durch und bediente Sandro Bätzing, der eiskalt vollstreckte (45.). Mit der knappen Führung ging es in die Kabinen. Bätzing sorgt für die Entscheidung