Comeback nach 0:3 – Für Muriqi ein "gewonnener Punkt"

19.8.25 Ismaning Fußball / FC Ismaning (weiße Trikots) - FC Pipinsried - FCI Giovanni Pollio mit Trainer Muriqi Xhevat – Foto: Gerald Förtsch

Der FC Ismaning macht beim fünften Unentschieden der laufenden Bayernliga-Saison einen klaren 0:3-Rückstand noch wett – am Ende heißt es 3:3 gegen Pipinsried.

Ismaning – Im Umgang mit diesen verfluchten Unentschieden kennt sich der FC Ismaning richtig gut aus, denn mittlerweile haben die Fußballer in sechs Bayernliga-Spielen fünfmal die Punkte geteilt. Aber dieses 3:3 (0:2) am Dienstagabend gegen den FC Pipinsried war ein gefühlter Sieg, weil der FCI lange Zeit chancenlos war und mit 0:3 hinten lag. Di., 19.08.2025, 18:30 Uhr FC Ismaning FC Ismaning FC Pipinsried Pipinsried 3 3

In der ersten Halbzeit verfolgte die Ismaninger Anhängerschaft das Spiel mit der deutlichen Erkenntnis, dass diesmal der Gegner eine Nummer zu groß sein dürfte. Pipinsried ließ nicht viel zu, und die wenigen offenen Räume nutzten die Gastgeber nicht aus. Das 0:2 mit den Toren von Florian Gebert (23.) sowie Valdrin Konjuhi (45.+2) war durchaus leistungsgerecht. Es war der ungleiche Vergleich von schwachen Ismaningern gegen einen FC Pipinsried, der mit überschaubarem Aufwand das Geschehen kontrollieren konnte. Und doch gab es den einen Moment, in dem die Partie ganz anders hätte laufen können. In der 45. Minute lief Sandro Cazorla alleine auf das Tor zu – und der Abschluss war verheerend. Entweder war es ein Schuss Richtung Eckfahne oder eine zu scharfe Flanke ins Niemandsland. Und dann gab es das 0:2 fast im Gegenzug.