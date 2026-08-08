Comeback mit neuem, jungem Trainer

Ihm sei es sehr wichtig gewesen, die körperlichen Grundlagen zu schaffen. Jeder Spieler sollte möglichst viele Trainingseinheiten absolvieren, um das von ihm bevorzugte System zu verinnerlichen. „Grundformation ist ein 4-3-3, doch wir sind auch sehr variabel. Viele Spieler können auf verschiedenen Positionen spielen“, lässt der neue Trainer durchblicken.
Tim Pesch habe ihm die Mannschaft in einem guten Zustand übergeben. Auch im spielerischen Bereich wurden Fortschritte deutlich. Jetzt geht es dem neuen Coach darum, die ureigenen Stärken auf den Platz zu bringen. „Die Spieler verfügen über eine ausgezeichnete Kondition und haben ihre Stärken im Pressing und bei der Eroberung zweiter Bälle“, weiß der frühere Rheinlandligaspieler der SG Ellscheid und der damaligen SG Wittlich/Lüxem.
Klassenverbleib ist das klare Ziel
Als einer von vier Aufsteigern kann das Ziel für Schon nur der Klassenverbleib sein. „Da müssen wir trotz aller Aufstiegseuphorie realistisch bleiben. Wir wollen uns in der Liga behaupten und auch nächstes Jahr noch dort spielen.“
Die A9-Staffel schätzt er als „sehr stark und ausgeglichen ein“ und favorisiert den SV Dörbach, die SG Laufeld/Buchholz und die SG Leiwen-Köwerich ebenso wie die beiden Bezirksligaabsteiger SG Rascheid und SV Mehring. „Die Aufsteiger sind auch nicht zu unterschätzen“, warnt Schon.
Allzu viel Bewegung gab es im Kader der Spielvereinigung nicht. Dominik Heck und Maximilian Lange wechselten zum A9-Liga-Absteiger SG Altrich. Im Gegenzug kamen Raphael Dresen von dort, Nachwuchstalent Noah Niebergall vom FSV Salmrohr und Torwart Fynn Henrich, der zuletzt in Niederkail aktiv war und reaktiviert wurde.
„Mit Fynn haben wir im Tor eine weitere Option neben Tim Follmann. Mit dem parierten Elfmeter beim Pokalspiel in Monzelfeld gegen Morbach II (1:0) hat er uns den Sieg festgehalten. Noah ist ein junger Spieler mit Potenzial, der auf der Zehn oder den Flügeln agieren kann. Und Raphael soll entweder zentral oder auf den offensiven Flügeln für Torgefahr sorgen“, ist der Trainer mit den Neuzugängen zufrieden. Als Co-Trainer fungiert Semih Aydin, der von Rot-Weiss Wittlich II kam und bis 2023 bereits in Minderlittgen und Hupperath aktiv war.
Bei A9-Absteiger FV Hunsrückhöhe Morbach II gewann man im Pokal durch das goldene Tor von Kapitän Marc Lieser. „Wir waren 60 Minuten die bessere Mannschaft, agierten aber insgesamt zu ineffizient, da wir teilweise Hundertprozentige liegenließen. Nach dem 1:0 ist uns das Spiel aus den Händen geglitten. Wir waren unstrukturiert und kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Es war ein doch etwas glücklicher Arbeitssieg“, analysierte der Trainer selbstkritisch.
Zum Auftakt wartet ein unangenehmer Gegner
Mit dem SV Hetzerath erwartet der neue Coach zum Ligaauftakt am Sonntag (Anstoß in Hupperath ist 14.30 Uhr) einen starken Gegner. „Hetzerath spielt unangenehm, ist physisch stark und gilt als lauf- und kampfstarke Mannschaft mit schnellen Stürmern. Wenn wir uns die Punkte verdienen wollen, muss jeder bereit sein, 100 Prozent zu geben und die taktischen Vorgaben umzusetzen. Ob wir offensiv pressen oder auf Konter spielen, sehen wir“, so Schon.
Nach auskuriertem Mittelfußbruch steht Mittelfeld-Stabilisator Johannes Stolz wieder zur Verfügung. Fehlen wird noch einige Monate lang Philipp Wallerang aufgrund einer Knieverletzung.