Comeback mit neuem, jungem Trainer

„Mit Fynn haben wir im Tor eine weitere Option neben Tim Follmann. Mit dem parierten Elfmeter beim Pokalspiel in Monzelfeld gegen Morbach II (1:0) hat er uns den Sieg festgehalten. Noah ist ein junger Spieler mit Potenzial, der auf der Zehn oder den Flügeln agieren kann. Und Raphael soll entweder zentral oder auf den offensiven Flügeln für Torgefahr sorgen“, ist der Trainer mit den Neuzugängen zufrieden. Als Co-Trainer fungiert Semih Aydin, der von Rot-Weiss Wittlich II kam und bis 2023 bereits in Minderlittgen und Hupperath aktiv war.