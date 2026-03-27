Comeback-Könige gegen Aufbäumende: Wer setzt den nächsten Punch?

– Foto: SV Budberg / Temath

Am 25. Spieltag steht für den TSV Bemerode (10., 25 Punkte) und TuS Garbsen (8., 33 Punkte) ein Duell an, das von den Eindrücken des vergangenen Wochenendes geprägt ist. Während die Gastgeber beim 3:3 gegen SG 74 Hannover Moral bewiesen, lieferte TuS Garbsen beim spektakulären 4:3 gegen SV 06 Lehrte ein echtes Comeback-Statement.

Doch die Aufgabe hat es in sich. TSV Bemerode sammelte beim 3:3 gegen den Tabellenzweiten SG 74 Hannover wichtige Moralpunkte. Nach früher 2:0-Führung und zwischenzeitlichem Rückstand schlug die Mannschaft spät zurück und bewies, dass sie sich im Abstiegskampf nicht abschütteln lässt.

TuS Garbsen drehte dabei einen 0:3-Rückstand und bewies Offensivqualität – allerdings offenbarte die Partie auch Schwächen. Trainer Daniel Thomaschewski wurde deutlich: „Wir haben viel zu viele Flüchtigkeitsfehler drin es reicht halt nicht immer nur 45 Minuten Fußball zu spielen.“ Gleichzeitig zeigte er sich selbstbewusst: „Ich bin der Meinung, dass wir so eine starke Mannschaft haben, dass wir am Sonntag die nächsten drei Punkte einsacken wollen.“

Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 2:2 – ebenfalls ein Spiel mit Wendungen. Damals lag TSV Bemerode bereits 2:0 vorne, ehe TuS Garbsen in der Schlussphase noch ausglich.

Auch die Rahmenbedingungen könnten eine Rolle spielen. Thomaschewski sprach vom „Grunzrasen“ und einem möglichen Heimvorteil für die Gastgeber – ein Faktor, den seine Mannschaft annehmen müsse.

Mit Blick auf die Tabelle könnte TuS Garbsen mit einem Sieg den Anschluss an das obere Mittelfeld festigen, während TSV Bemerode dringend Punkte benötigt, um sich weiter Luft im unteren Drittel zu verschaffen.