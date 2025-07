Comeback in Reichweite: Bell Bell und Krauße kämpfen sich zurück

Im Trainingslager von Eintracht Braunschweig arbeiten Leon Bell Bell und Robin Krauße derzeit abseits des regulären Mannschaftstrainings an ihrer Rückkehr auf den Platz. Beide Spieler mussten die ersten Tage in St. Johann in Tirol mit individuellen Einheiten bestreiten, nähern sich aber Schritt für Schritt der Rückkehr ins Teamtraining – möglicherweise noch während des Aufenthalts in Österreich.